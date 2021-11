Elton John nominato membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore per il suo impegno contro l’AIDS

< 1 minuto di lettura

26 anni dopo essere stato nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico da sua Maestà Elisabetta II, Elton John è stato insignito di un’altra straordinaria onorificenza. Quella di membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore, nominato dal Principe Carlo, durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor, per il suo eccezionale impegno nella lotta contro l’AIDS.

“Un incredibile onore“, ha commentato sui social sir Elton, terzo esponente del mondo dello spettacolo a far suo il riconoscimento istituito da Giorgio V nel 1917 dopo Judi Dench e Paul McCartney. Istituita nel 1992, la Elton John AIDS Foundation (EJAF) è una delle principali organizzazioni non profit esistenti al mondo, con quasi 200 milioni di dollari raccolti in poco meno di 30 anni.

Nel 1998 Elton John era già stato nominato “sir”, ovvero Knight Bachelor, “per i servigi resi alla musica e alla beneficenza“. Precedentemente, nel 1993 era stato nominato Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, mentre nel 2004 ha conquistato anche il Premio Kennedy statunitense, ogni anno consegnato direttamente dalle mani del presidente USA.

16 anni fa Elton John si è unito civilmente con David Furnish, conosciuto casualmente ad una festa nel lontano 1993. Da allora i due non si sono mai più separati, sposandosi nel 2014 e diventando papà di Zachary ed Elijah.