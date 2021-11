Elton John AIDS Foundation, la nuova campagna per aiutare l’Europa orientale e l’Asia

2 minuti di lettura

L’icona del pop Elton John è ormai da anni impegnato nella lotta contro il virus dell’HIV con la sua Elton John AIDS Foundation. La fondazione organizza raccolte di beneficenza e campagne di sensibilizzazione per aiutare la ricerca verso una cura per questa malattia che, dall’epidemia negli anni Novanta, ha colpito milioni di persone.

Nel 2019, è nata la partnership RADIAN, creata dall’accordo tra la fondazione e Gilead Sciences, azienda biofarmaceutica statunitense. L’obiettivo era concentrare una parte degli sforzi verso i Paesi EECA, comprendenti l’Europa dell’est e l’Asia centrale. In questi territori, infatti, i casi di malati da HIV sono ancora in esponenziale crescita, tra i pochi Paesi al mondo ad avere ancora una diffusione così consistente. Secondo AIDSinfo – la banca dati più estensiva al mondo sull’HIV – in quei Paesi ci sono ancora 1,6 milioni di persone che convivono con il virus.

RADIAN ha ora creato una nuova campagna, che comprende storie di un vasto range di persone che hanno contratto il virus in quei territori. A capo della campagna, quattro membri chiamati Changemakers – creatori del cambiamento –, che sono: Tony, un attivista non binario della Georgia; Lyubov, una donna affetta da HIV del Kazhakistan; Vera, dalla Russia, e Svyatoslav, attivista kazako che gestisce un’organizzazione locale per far fronte alla diffusione del virus.

«Per non lasciare nessuno indietro negli sforzi globali per porre fine all’HIV e all’AIDS, la campagna RADIAN Changemakers sottolinea il nostro impegno ad andare dove il bisogno è più grande e a sostenere le persone più colpite dall’HIV», queste le parole di Alex Kalompari, il Vice Presidente di Gilead Sciences, «Siamo entusiasti di condividere le straordinarie storie di queste persone che sono i leader nel fine a questa pandemia».

Ed è stata proprio un’altra pandemia, quella di Covid-19, che inaspettatamente ha dato un impulso alla ricerca farmaceutica contro il virus. Gli studi sul vaccino per il Covid hanno infatti permesso di applicarne i principi per la conquista di un vaccino anti HIV, la cui sperimentazione è però fallita avendo dato scarsi risultati. Dagli Stati Uniti arriva ora una nuova sperimentazione per eliminare il virus attraverso l’editing genetico, ancora in fase di sviluppo.

Il Presidente del consiglio di amministrazione della Elton John AIDS Foundation ha dichiarato:

«È fondamentale che noi, la comunità mondiale dell’HIV, continuiamo a far luce sull’epidemia nell’Europa orientale e nell’Asia centrale, ma anche riconoscere che porre fine all’AIDS nella regione è un obiettivo raggiungibile».

Parole che sono possibili grazie ai numerosi studi fatti negli ultimi trent’anni e con cui è stato possibile conoscere questo terribile virus di cui, negli anni dell’epidemia in Occidente, si sapeva virtualmente nulla.

«Siamo orgogliosi ed entusiasti di poter riconoscere il notevole lavoro svolto da RADIAN Changemakers e speriamo che condividere le loro storie ci ispiri a continuare a lavorare per il cambiamento in quei territori», conclude il comunicato ufficiale. Un lavoro che è sempre più indispensabile portare avanti, ora che la vittoria sul virus è così vicina.