Un Professore, scatta il bacio tra Simone e Manuel ma c’è chi accusa la Rai di censura (VIDEO)

L’HA BACIATO MANUEL RAGA CI RENDIAMO CONTO MANUEL NON MI PIACCIONO I MASCHI HA BACIATO SIMONE #unprofessore pic.twitter.com/4sL5iCV8uy — ᴍᴀʀɪᴀɴɴᴀ🧣 (@ismeneiram_) December 9, 2021

Sui social i fan di Un Professore, serie tv con Alessandro Gassman protagonista, non parlavano d’altro da settimane. Perché la storia tra Simone e Manuel, il primo gay dichiarato e il secondo quasi velatamente omofobo, ha appassionato milioni di italiani.

Nelle scorse puntate Samuel ha dichiarato il proprio interesse al compagno di scuola, tentando anche di baciarlo, ma quest’ultimo ha più volte ribadito il proprio disinteresse in quanto eterosessuale. Puntata dopo puntata, però, i due si sono sempre più avvicinati, con un’alchimia palpabile finalmente esplosa ieri sera.

Al penultimo appuntamento di stagione, infatti, Simone e Manuel si sono concessi un appassionato bacio, con successiva scena di sesso. Peccato che su Rai1 si sia visto poco o niente. Al montaggio la scena di sesso è stata totalmente rimossa, lasciata unicamente intuire, mentre in Spagna, dove la fiction Un Professore è nata, nulla era stato oscurato. Nella versione italiana della fiction scene di sesso ‘eterosessuale’ sono andate in onda, scatenando puntualmente i social, colpiti dalla rapidità con cui Rai1 ha gestito uno dei momenti più attesi della serie.

Vero è che Manuel, interpretato da Damiano Gavino, non ha ancora accettato pienamente questa fascinazione nei confronti di Simone, interpretato da Nicolas Maupas, vivendo una confusione che nel corso della prossima puntata potrebbe essere ulteriormente sviscerata. Nel dubbio Un Professore è già stato confermato per una seconda stagione, ma le proteste nei confronti della produzione Rai sono proseguite per tutta la notte e la mattinata di oggi. D’altronde le differenze di ‘trattamento’ tra la versione spagnola e quella italiana (vedere video in testa e a fine post) sono particolarmente eloquenti. A pesare sul Professore italiano anche il taglio dato al coming out di Simone con sua madre. Momento importante, toccante, dal significato lampante. In Spagna si è visto, in Italia no.