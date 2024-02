Eurovision 2024, i BIG in gara per San Marino. Ci sono i Jalisse, Marcella Bella e (forse) Loredana Bertè

2 min. di lettura

Si terrà sabato 24 febbraio la 3a edizione di Una Voce per San Marino (canale 831), evento tv che da 3 anni ufficializza il rappresentante di San Marino per l’Eurovision 2024. Dopo giorni di rumor abbastanza ridicoli, vedi Annalisa e Mahmood, questa mattina in conferenza stampa sono stati annunciati gli otto big che si contenderanno l’ambita fascia.

Dana Gillespie, 74enne cantante e attrice britannica vincitrice del contest lanciato da Casperaki per scegliere tra i 4 brani presentati che univano la creatività umana dei cantanti alla tecnologia dell’intelligenza artificiale; Aimie Allen-Atkinson, 36enne attrice e cantante teatrale inglese; l’inglese Aaron Sibley; il 52enne Pago; i La Rua; Wlady, Corona, IceMc e Dj Jad con un pezzone dance; l’iconica Marcella Bella con il brano Chi Siamo Davvero, scritto da Giovanni Caccamo; i Jalisse, già visti all’Eurovision nel 1997 e arrivati quarti con Fiume di Parole; e colpo di scena Loredana Bertè con Pazza. Quest’ultima è stata contatta dall’organizzazione dopo aver espresso la sua volontà di tornare in Svezia durante Sanremo 2024: il suo staff e quello di Una Voce per San Marino stanno ora lavorando in sinergia per rendere possibile la sua partecipazione, visti gli impegni già precedentemente presi dall’artista. Entro sabato si avrà una risposta definitiva. Niente da fare per Marco Carta.







A completare il quadro dei partecipanti i 7 artisti emergenti e il cantante sammarinese che saranno selezionati durante le semifinali che andranno in onda sul San Marino Rtv a partire da questa sera e per tutta la settimana alle 21.40.

Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto saranno i conduttori di Una voce per San Marino del 24 febbraio, a partire dalle ore 21, sul canale 831. Special guest della serata sarà Riccardo Cocciante. Ospiti della serata saranno anche Albano e Mogol, che tornano a San Marino in veste proprio di amici del Titano. Nei precedenti due anni a vincere il contest Una voce per San Marino furono Achille Lauro e i Piqued Jacks.

In rappresentanza dell’Italia, lo ricordiamo, ci sarà Angelina Mango con La Noia, brano che la trionfatrice di Sanremo 2024 potrebbe cantare con parti in spagnolo e in inglese.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.