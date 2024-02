Eurovision 2024, il cantante queer Silvester Belt rappresenterà la Lituania

3 min. di lettura

Belt, che descrive la propria musica come principalmente pop e cita Troye Sivan come la sua “principale ispirazione“, ha fatto coming out all’età di 19 anni, nel corso del talent show vinto. “Se avete bisogno di un’etichetta, potete chiamarmi bisessuale”, disse nel 2017 davanti a milioni di telespettatori.

Solo un anno fa non avrei mai potuto nemmeno pensare di fare coming out davanti ad un pubblico televisivo, anche perché nemmeno tutti i miei amici lo sapevano!”, rivelò all’epoca prima di esibirsi a Soho , Londra. “Tuttavia, probabilmente in questi ultimi anni è venuta la consapevolezza che non ha più importanza ciò che gli altri pensano di te. Quindi ho voluto mettere tutti i puntini sulle “i”. In generale, la storia del coming out di ogni persona è simile e diversa allo stesso tempo. La cosa più importante in questa situazione è prendersi il proprio tempo. Potrebbe sembrare facile per me parlarne adesso, ma credetemi, fino a poco tempo fa era molto difficile, come per ogni adolescente con un orientamento sessuale non tradizionale. I miei amici e la mia famiglia mi hanno aiutato, ma soprattutto la mia decisione di essere aperto con me stesso e con il mondo”.

Inizialmente Beltè non voleva etichettarsi, in alcun modo.