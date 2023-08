Victoria dei Maneskin e i topless d’amore con Luna Passos, le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

Una vacanza d’amore ai caraibi, per festeggiare un compleanno e un sentimento sempre più esplicitato anche via social. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, sta trascorrendo giorni di relax a Saint Martin insieme a Luna Passos, modella brasiliana di origini olandesi che in passato ha sfilato in passerella per Yves Saint Laurent e Ginvenchy.

Luna ha festeggiato il proprio compleanno al fianco di Victoria, a due mesi esatti dal bacio in barca rubato dai paparazzi di Chi. Giorni di serenità e intimità per le due ragazze, apparse in topless su Instagram, fotografandosi spesso a vicenda, con scatti pubblicati sui rispettivi profili.

Dichiaratamente bisessuale, Victoria ha vinto il Festival di Sanremo insieme ai Maneskin con Zitti e buoni, per poi rappresentare l’Italia all’Eurovision ed esplodere in mezzo mondo, USA in testa. A settembre partirà il colossale Rush! World Tour che vedrà i Maneskin cantare ovunque. Dal Madison Square Garden di New York alla Margaret Court Arena di Melbourne, passando per la Ariake Arena di Tokyo, l’Espaço Unimed di San Paolo, lo Stadio bicentenario municipale di La Florida di Santiago del Cile, il Palacio de los Deportes di Città del Messico e il The Forum di Los Angeles, per poi chiudere l’anno, il 19 dicembre, alla Manchester Arena.

Anche per questo motivo, dinanzi a quasi 4 mesi a mille all’ora, Victoria ha giustamente sentito il bisogno di staccare la spina. Insieme all’amata Luna.

