Pacemaker, il bellissimo ed emozionante corto animato con protagonisti un nonno e suo nipote trans (VIDEO)

0:00 Ascolta l'articolo

“A Trans-Positive Musical“. Così si definisce Pacemaker, acclamato e pluri-premiato cortometraggio diretto da Brian Vincent Rhodes e Christopher Lennertz, vincitore ai Festival LGBTQ+ Toronto, Stamped, Indie Short, IndieX ma visto anche all’Outfest Los Angeles LGBTQ+ Film Festival, Woodstock, Aesthetica, Santa Fe, Chicago International Children’s Film Festival, Norwich Film Festival, British Urban Film Festival, The Women’s Film Festival, LA Animated Film Festival e Twisted Arts.

Il corto di 9 minuti è sbarcato ieri su Youtube, per celebrare la Settimana della Consapevolezza Transgender. In cabina di doppiaggio troviamo Alex Newell, che all’inizio di quest’anno è diventato il primo artista non binario a vincere un Tony Award come miglior attore, e il cantante e attore vincitore del Grammy Philip Lawrence.

Pacemaker è incentrato su un nonno che è in ospedale, in attesa di un pacemaker. Cody è il nipotino trans, se non fosse che l’anziano nonnino lo chiami ancora con il suo vecchio nome, dandogli del “lei”. Cody va a trovare suo nonno chiedendo consigli sull’amore. Il nonno è inorridito nello scoprire che Cody ha una cotta per una ragazza. Tuttavia, con una sognante svolta musical, ricorda come incontrò sua nonna, come alcune persone non approvassero quella relazione, ammettendo così al nipotino che bisogna seguire il ritmo del proprio cuore, anche se gli altri disapprovano o faticano a capire.

Il compositore Christopher Lennertz, che ha scritto la canzone originale del corto, ha confessato di essere stato ispirato da suo figlio trans.

“Questo film è una lettera d’amore al viaggio vissuto dalla mia mia famiglia verso la comprensione e l’accettazione delle identità di tutti gli individui”. “Ispirati da mio figlio Tobi e dal nostro amore condiviso per i classici musical d’animazione, abbiamo deciso di creare un film che catturi l’essenza dei classici amati ma trasmetta un nuovo messaggio di amore e orgoglio per le famiglie all’interno della comunità LGBTQIA+ e nel mondo. L’amore emerge vittorioso quando seguiamo il ritmo del nostro cuore”.

Vedere per credere, in testa al post.

Novembre è il mese della consapevolezza e della visibilità delle persone transgender: ecco perché è importante.

Il 20 Novembre è il TDOR e cioè il Transgender Day Of Remembrance (giorno dedicato alla memoria delle vittime di discriminazioni e violenze anti-T).

© Riproduzione Riservata