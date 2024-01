Will & Harper, il doc on the road con Will Ferrell che racconta la transizione della sua amica Harper Steele

2 min. di lettura

È in questi giorni in cartellone al Sundance Film Festival l’atteso Will & Harper, documentario voluto da Will Ferrell per raccontare lo straordinario legame con Harper Steele, sua storica amica da quasi 30 anni che nel 2022 ha fatto coming out come donna trans.

Ferrell e Steele si sono incontrati per la prima volta sul palco di Saturday Night Live. Nel 1995, Will come comico e Steele come autore. Da allora sono diventati inseparabili. In Will e Harper di Josh Greenbaum i due intraprendono un viaggio attraverso l’America, durante il quale parleranno proprio della loro amicizia, del coming out di Harper e della sua transizione.

Questa la sinossi ufficiale:

“Quando Will Ferrell scopre che la sua cara amica da quasi 30 anni sta facendo coming out come donna trans, i due decidono di intraprendere un viaggio attraverso il paese per elaborare questa nuova fase della loro relazione, in un modo nuovo. Un ritratto intimo di amicizia, transizione e America”.

Harper si è dichiarata transgender nel 2022. Ferrell ha rivelato di avere “conoscenza zero” della comunità trans prima che tutto ciò accadesse, ma da quel momento in poi ha voluto sapere tutto, per conoscere più a fondo l’amica di una vita.

“Sono passate tre estati da quando Harper ha mandato un’e-mail a molti dei suoi amici più cari con il titolo: ‘Ecco un caso strano’. Continuò spiegandoci che stava per effettuare la transizione e ovviamente eravamo tutti sorpresi ma entusiasti nell’avere simile notizia. Tutti noi siamo stati estremamente solidali e abbiamo espresso amore nei suoi confronti … ma questo ci ha portato a farci molte domande del tipo: come possiamo aiutarti? Cosa hai bisogno che facciamo?’”.

Ferrell ha confermato a Variety che pur avendo precedentemente incontrato persone trans, mai ne aveva avuta una “personalmente in vita sua”, e proprio per questo motivo era spaventato, essendo “un territorio inesplorato, del tutto nuovo”. Così è nata l’idea di Will & Harper, progetto più personale della sua intera carriera.

L’obiettivo di Ferrell era quello di creare un film che comunicasse alle persone cisgender cosa voglia dire effettuare la transizione, fare coming out o far sì che una persona cara abbia il coraggio di farla.

“Penso che questo film sia così entusiasmante per noi, da volerlo mostrare al mondo. È un’opportunità per tutti noi che apparteniamo alla comunità cisgender di poter porre domande e anche solo restare in ascolto, essere lì come amici per discutere di questo viaggio”.

Will & Harper non ha ancora trovato un distributore, ma è facile immaginare che ben presto sarà acquistato a peso d’oro, considerando la popolarità di Will Ferrell, esordiente al cinema nel 1997 con Austin Powers – Il controspione e da allora tra gli attori comici più amati e pagati d’America, avendo girato titoli campioni d’incassi come Zoolander, Anchorman, 2 Single a Nozze, Fratellastri a 40 anni, I poliziotti di riserva e Spirited, fino ai più recenti Barbie e Quiz Lady.

