X-Men, si danza contro l’omofobia nel nuovo fumetto

Gli X-Men sono da sempre i supereroi più orgogliosamente ‘queer’ dell’Universo Marvel, perché mutanti visti con occhi inorriditi da chi ‘diverso’ non è. Ebbene nel nuovo fumetto di Marauders Annual (scritto da Steve Orlando con disegni di Creees Hyunsung Lee e Rain Beredo), Bobby Drake — alias Iceman, uno degli X-Men originali nonché supereroe dichiaratamente omosessuale — prende parte ad un ballo scolastico di fine anno a dir poco indimenticabile.

Nel numero appena uscito, Kate Pride recluta Somnus per unirsi a lei. Quando va a cercarlo, lui è con Bobby Drake alias Iceman e il suo nuovo fidanzato, Christian Frost, fratello di Emma Frost. Ed è qui, grazie ai poteri di Somnus, che Christian e Bobby ballano dolcemente, con Frost che prende letteralmente a pedate il padre omofobo. Questo perché il pavimento della pista da ballo si ‘trasforma’ nel volto di quel papà che non ha mai accettato l’omosessualità del figlio. Un viso da calpestare più e più volte dai due X-Man orgogliosamente gay.

Da quando ha fatto coming out sui fumetti, Bobby ha ricordato come non abbia mai avuto una vita normale al liceo, ma ora grazie a Somnus può finalmente abbracciarla. Il personaggio di Somnus nasce lo scorso anno in Marvel Voices: Pride #1, come ultimo mutante queer ad unirsi agli X-Men. Avendo il “controllo totale dei sogni delle persone”, non è solo potentissimo ma anche fondamentale nell’aiutare altri personaggi queer a vivere le proprie fantasie più sfrenate.

Nella sua prima vita non era stato in grado di fare coming out ed era morto senza essere mai riuscito a vivere completamente il proprio io. Resuscitato da Daken ora può vivere quell’esistenza che mai aveva mai avuto, utilizzando il proprio potere per aiutare gli altri ad avere quella seconda possibilità di felicità queer mai toccata con mano.

In ambito cinematografico gli X-Men sono definitivamente naufragati con i flop Dark Phoenix e The New Mutants, ma dopo l’acquisto della Fox da parte della Disney i mutanti più celebri dei fumetti entreranno ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Inevitabile, e ormai prossimo, il reboot ufficiale e definitivo.

