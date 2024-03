Jakub Jankto, primo storico goal di un calciatore dichiaratamente gay in serie A (VIDEO)

2 min. di lettura

Un goal semplicemente storico. Alla quindicesima partita in Serie A con la maglia del Cagliari, Jakub Jankto ha realizzato il suo primo goal di questa stagione, diventando così il primo calciatore dichiaratamente gay a segnare nel massimo campionato di calcio. Grazie al suo sinistro chirurgico ad Empoli, la squadra allenata da Claudio Ranieri ha vinto la sua prima partita in trasferta di tutta la stagione.

Per Jankto l’assenza del goal stava diventando sempre più un peso, avendo spesso gonfiato la rete. In 276 partite giocate da professionista, il nazionale ceco ha segnato in 31 occasioni. In Serie A aveva già fatto 17 goal, l’ultimo dei quali il 2 maggio del 2021 contro la Roma, ma da quando ha fatto coming out a inizio 2023 quella in Toscana è stata la sua prima, attesissima gioia.

“Sensazioni positive, abbiamo finalmente ottenuto i tre punti. Primo tempo non così determinati come contro il Napoli, ma siamo contenti di aver vinto. Io provo a fare tutto per la squadra, sono contento più per loro che per me stesso”, ha commentato Jankto a caldo, dai microfoni di Dazn.

“Non ho avuto paura quando ho fatto coming out lo scorso febbraio, avevo paura a 18, 19 anni”. “La gente mi chiede: ‘Sei cambiato? È successo qualcosa?’. Non funziona così. Sono nato con la mia sessualità. A 13, 14 anni, ho sentito qualcosa di… diverso. Ma a quell’età non ci pensi troppo“, precisò a ESPN a fine 2023. A 22 anni Jakub ha avuto un figlio, David, con la sua fidanzata dell’epoca, Markéta Ottomanská. All’età di 25 anni Jankto ha fatto coming out con la compagna, che con il tempo non solo l’ha accettato ma si è detta orgogliosa di lui.

Essendo uno dei pochissimi calciatori professionisti gay dichiarati, insieme a Josh Cavallo, Zander Murray e al diciottenne Jake Daniels, Jankto ha fatto notizia a livello internazionale, quando ha fatto coming out a inizio 2023, con i tifosi del Cagliari che l’hanno accolto a braccia aperte insieme a Claudio Ranieri, che l’aveva già allenato ai tempi della Sampdoria. “È un ragazzo che fa tanti chilometri, sempre attento tatticamente, ha finalmente trovato il goal e sono molto contento per lui“, il commento dell’allenatore romano, che ha chiesto a Jakub di non fermarsi più.

