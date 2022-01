Addio Adalia Rose Williams, stupenda diva dei nostri giorni

2 minuti di lettura

Il 12 Gennaio 2022 alle 19 di sera è morta all’età di quindici anni la youtuber Adalia Rose Williams.

Soffriva della sindrome di progeria, una rara condizione genetica che induce ad un invecchiamento accelerato. Ma nell’arco della sua breve vita, Rose è diventata un’icona: il suo canale YouTube contava 2,9 milioni di iscritti e la sua pagina Facebook 12 milioni di follower appassionati.



Rose condivideva la sue giornate con ironia ed effervescente entusiasmo, tra make up tutorial, show preferiti, family vlog, outfit del giorno, e drag queen.

La malattia non era mai censurata, ma vissuta limpidamente alla luce del giorno come qualunque altro aspetto della sua quotidianità: Adalia Rose è una stupenda diva dei nostri giorni.

Sua madre, Natalia Pallante, la definiva “una selvaggia, una mina vagante che non può essere addomesticata”.

Rose si ribellava ad ogni stereotipo che la società attribuisce alle persone nella sua condizione: imprevedibile e irriverente, era la prima a prendere in giro chiunque la definisse “speciale” o fuori dagli schemi.

La rendeva triste essere considerata una bambina solo per la sua “apparenza”.

“Qualche volta vorrei essere grande come i miei fratelli che più alti di me. Qualche volta odio essere così piccola.” dichiarò Rose in un’intervista per Special Books by Special Kids “Ma essere piccola non è poi così male perché puoi infilarti in spazi minuscoli”.