Emma, la commovente lettera di Ilena Colanero: l’Apnea mi ha salvato la vita

2 min. di lettura

Ilenia Colanero, atleta abruzzese, è una campionessa incredibile. A oggi, nelle discipline dell’apnea dinamica e del nuoto pinnato indoor per persone con disabilità, ha conquistato otto titoli e tre record mondiali, e non sembra in nessun modo intenzionata a fermarsi. La sua storia, personale e sportiva, è segnata da una cesura definitiva.

Nel 2015, infatti, un brutto incidente stradale limita la sua mobilità articolare e Colanero rischia persino di perdere una gamba. Ai mesi drammatici, segue un periodo di rinascita e di coraggio, un momento quasi paradossale in cui l’atleta torna a respirare in assenza di aria. È lo sport in acqua o meglio sott’acqua a salvarle la vita, a segnare il punto di partenza di una nuova nuova traiettoria. «È proprio con l’apnea che ho trovato la mia pace. In acqua non senti dolore, ti senti libera ed è di questo che avevo bisogno», ha dichiarato la sportiva.

In questi giorni di furore sanremese, Colanero si è lasciata commuovere dal brano di Emma Marrone – Apnea, appunto – che descrive con linguaggio elettro-pop un’esperienza di intima resurrezione e racconta la grinta di chi, dopo aver sentito il mondo crollare sotto i piedi, decide che vale comunque la pena buttarsi a capofitto nelle emozioni che tolgono il fiato e «tagliano il cuore con un paio di forbici».

Con una gratitudine che tanto commuove, Ilenia ha anche scritto una lettera all’artista salentina, augurandole di trovare nell’apnea un senso nuovo e una strada intera, tutta sgombra, che conduce al sé.

Di seguito un estratto dalla lettera:

La tua canzone parla di molte cose, va interpretata e se ci si riesce allora fa anche al caso mio come a quello di tante altri sportivi ‘speciali’. Ho vinto 8 campionati del mondo proprio in apnea e ho fatto anche un incidente in motocicletta che mi ha radicalmente cambiato la vita. “Ricordati di come ero che tanto è tutto vero, non mi piace niente ma tu mi togli il respiro. Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me”. E allora a me va di sentirmi vivissima, vincente con l’ansia scappata via e attaccata a questa nuova vita in..apnea. Faccio il tifo per te. Non sapevo nuotare ora sono campionessa del mondo, magari anche te non sai pinneggiare, ma puoi vincere a Sanremo. Te lo auguro davvero.”

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.