Addio a Paolo Rossi, eroe mondiale ’82 che rise dinanzi all’outing giornalistico: “Lui e Cabrini sono gay”

Nel 2012 lo stesso Cabrini, via su RTL 102.5, ricordò quanto avvenne: “Ogni mattina sotto la nostra finestra parlavano i giornalisti, perche’ c’era la conferenza stampa. Quella mattina io e Paolo eravamo alla finestra, ci eravamo appena svegliati quindi non eravamo dei fior fiori, con gli occhi addormentati. A quel punto il giornalista Pea fece una battuta, ma era molto ironica e spiritosa e disse – chi di due fa la femmina? – e Paolo disse, essendo meno bellino “Antonio fa la muchacha, io faccio il maschio”. Lui scrisse queste 5 righe sul giornale per fare una parentesi diversa dalle solite interviste sportive e questo scatenò lo scandalo, ma più che altro sulla stampa internazionale. Ma c’erano già delle grosse problematiche con la stampa, una critica violenta, questa fu la goccia che fece traboccare il vaso, l’episodio che degenerò il tutto”.

Oggi Mario Sconcerti, per ricordare Paolo Rossi dalle pagine del Corriere della Sera, ha voluto sottolineare la grandezza di Pablito partendo proprio da quell’episodio, che fece davvero il giro del Globo. “Non si arrabbiò nemmeno quando in tutto il mondo le agenzia di stampa rimbalzarono la storia che lui e Cabrini erano fidanzati, nel senso vero del termine”, scrive Sconcerti. “Erano in camera insieme ai mondiali e amici di sempre. Un giornalista italiano scrisse che nell’ora di libertà Rossi e Cabrini stavano sul balcone mano nella mano come due fidanzatini. Era una battuta innocente, ma non esiste l’innocenza nella comunicazione di un mondiale. Il giorno dopo, quando andammo a prendere il Brasile all’aeroporto di Barcellona, la prima cosa che disse Socrates fu: «Ma è vero che Rossi e Cabrini sono maricones?». Cioè gay. Lui la prese così poco sul serio che venticinque anni dopo, al suo matrimonio, sulla collina, nel villaggio sopra Bucine, al tavolo con Cabrini, mi raccontò ridendo che a Vigo si erano messi paura: avevano avuto lo stesso fungo su parti opposte del torace, come se uno l’avesse attaccato all’altro. Ridemmo molto e continuammo a bere”.