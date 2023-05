Alessandro Cecchi Paone: “Sposo Simone Antolini, vorrei adottare sua figlia” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo 14 mesi d’amore, le nozze. Alessandro Cecchi Paone ha annunciato nel corso di Pomeriggio Cinque che sposerà Simone Antolini, suo compagno dal 17 aprile 2022, per dare anche se non soprattutto stabilità alla figlia avuta da quest’ultimo. Tornati dall’Isola dei Famosi, dove il 23enne Simone è stato costretto al ritiro per problemi di salute, l’ex 61enne conduttore de La Macchina del Tempo ha rivelato i prossimi passi che intenderà compiere con l’amato.

“Subito l’unione civile, cosa che possiamo fare anche in Italia“, poi le nozze vere e proprie all’estero. L’intenzione di Cecchi Paone sarebbe quella di adottare Melissa, bimba di 5 anni avuta da Simone da una precedente relazione. La bimba già vive con Alessandro, che lei chiama “zio”, e il suo padre biologico. “Sull’adozione lei non è al momento pronta“, ha precisato Antolini facendo riferimento alla mamma della piccola. “Lei sta lavorando e la tiene tre, quattro volte al mese. La tiene poco. Attualmente Melissa sta con noi, con me ed Alessandro. E vive benissimo questa cosa“.

Cecchi Paone ha aggiunto che da “maschio, ex etero, l’idea di occuparmi di una bambina non mi sconfiferava. Infatti lui non me l’ha detto subito, perché temeva che scappassi. E invece ho scoperto che grazie a questa sua capacità di essere sia madre che padre, accuditivo, affettuoso ma anche autorevole e severo se necessario ho trovato anche questa capacità“.

Simone e la mamma di Melissa sono diventati genitori giovanissimi, ad appena 16 anni. “Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano“, ha confessato il 23enne a FanPage, le scorse settimane. “È arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Avevo perso la testa per lei. A 16 anni, contro il volere di tutti, inizio a ristrutturare un appartamento vicino casa. Mio padre e mia madre non erano d’accordo. Ritenevano fosse presto e volevano che completassi gli studi ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda, guadagnavo uno stipendio ed ero indipendente sotto il profilo economico. Alla fine mio padre decise di lasciarmi fare e io e la mia ex andammo a vivere insieme. Melissa l’abbiamo voluta“.

Poi tutto è cambiato, una volta nata.

“Dopo l’arrivo di Melissa, con la mia ex restammo insieme per circa un anno e mezzo ma proprio in quel periodo cominciarono a emergere le prime problematiche. La mia ex, che si ritrovò a essere una madre giovanissima, fu vittima di una depressione post partum. Io lavoravo tutto il giorno, mi ero appena diplomato e lei si ritrovò ad allattarla, fare le notti in bianco e prendersi cura della piccola per un anno e mezzo principalmente da sola. Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere due strade diverse. Ormai non avevamo più niente in comune, a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo”. “La bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita“.

Cecchi Paone ha scoperto dell’esistenza di Melissa due giorni dopo aver conosciuto Simone, dopo aver visto un seggiolino nella sua auto. “Ma per lui non è mai stato un problema, anche per questo lo amo“, ha concluso Simone, che ora Alessandro vorrebbe sposare.

