L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via da poco più di due settimane eppure per la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini sembra essere già arrivata la prima crisi hondurena. Nelle ultime ore, infatti, durante un daytime, abbiamo avuto modo di assistere ad uno sfogo del 23enne marchigiano che ha dichiarato di sentirsi sopraffatto e incapace di non essere se stesso.

“Mi sento come sopraffatto a volte. Ho lasciato tutto alle spalle e questo mi fa stare bene, d’altro canto, però, sento che sono distante da casa. Qui sto bene, c’è Alessandro, però, mi manca sempre un qualcosa. Mi sento sopraffatto in qualche modo. È come se non fossi sufficientemente capito, in qualche versione. Ovviamente non da Alessandro ma dagli altri. Io non sto partecipando ad un percorso per mettermi in qualche modo né in luce riflessa migliore né peggiore, semplicemente voglio essere me stesso“, ha dichiarato Simone ad Alessandra Drusian dei Jalisse.

“Sto vedendo che in certe situazioni in qualche verso non sono completamente me stesso. È difficile da spiegare. Ho bisogno dei miei momenti, ho bisogno della riflessione, ho bisogno anche in qualche modo di stare da solo a volte. Di meditare, riflettere“, ha proseguito il fidanzato di Cecchi Paone raccontando di non riuscire ad essere completamente se stesso in questa avventura, e quindi di non riconoscersi.

“Io comunque sto facendo dei cambiamenti che sono belli, che sono positivi, però, ho anche bisogno allo stesso tempo di capire questi cambiamenti, di farne una consapevolezza. Ho bisogno di prenderne atto e per farlo ho bisogno a volte di isolarmi“, ha concluso Simone prima di rivolgersi proprio al suo fidanzato Alessandro Cecchi Paone.

Simone Antolini, il suo malessere all’Isola dei Famosi 2023

“Non è voglia di voler evadere“, precisa Simone ad Alessandro durante una loro conversazione: “È voglia semplicemente di capire, e io non sto capendo. Mi trovo in un’esperienza di coppia e allo stesso tempo, però, mi trovo come fosse una cosa singolare, non più come coppia“.

A questo punto, sempre sulla spiaggia di Playa Tosta Simone ha ammesso di fronte ad Alessandro di sentirsi da solo in questa avventura: “Ho bisogno, quando non riesco più a capire cosa mi circonda, quando tutto diventa pesante, di avere una persona che mi comprenda, che mi capisca e che mi faccia parlare, che mi ispiri a trovare il modo per capire e comprendere, e oggi non lo vedo, ecco“.

“Trovatene un altro. Se io non sono capace ci vuole qualcuno che lo sia“, è stata la risposta di Cecchi Paone, portando ancora di più nel baratro il suo compagno che non ha ben compreso queste sue parole.

È già tempo di crisi? Al momento sembrerebbe di no perché le immagini successive, andate in onda sempre durante il daytime di Canale 5, hanno mostrato una riappacificazione tra i due. Ma quanto durerà? Non ci resta che continuare a seguire l’Isola dei Famosi 2023 per scoprirlo!

