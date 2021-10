Alessandro D’Amico e il rene donato alla sorella: “Posso vivere con uno, perché non farlo?” – VIDEO

2 minuti di lettura

Quattro anni fa, nel corso del 2° e ultimo trono gay di Uomini e Donne, Alessandro D’Amico conquistava il tronista Alex Migliorini. La storia d’amore tra i due durò poco, esattamente come capitato l’anno precedente tra Claudio Sona e Mario Serpa. Oggi 32enne, nato a Ischia e da tempo trasferitosi in Spagna, D’Amico è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nel fine settimana, per raccontare la sua splendida storia famigliare. Lo scorso 6 luglio Alex ha infatti donato un rene a sua sorella Federica, presenta al suo fianco nello studio di Canale 5.

“Ho donato un rene a mia sorella, le ho dato una nuova vita, anche perché ha una famiglia e tre figli“, ha confessato Alessandro. “In lei rivedo tanto mia mamma. Se non ho potuto fare niente in passato, ora non potevo non farlo. Non ci ho pensato due volte, sono contentissimo, se lo merita”. “Mi sento benissimo adesso e sono felice. Se io posso vivere con un rene solo, perché l’altro non te lo dovrei dare? Il giorno del trapianto è iniziato un nuovo percorso nella mia vita. Questo gesto che ho fatto mi ha cambiato completamente, mi sento una favola. Le ho potuto dare la felicità, dopo così tanti anni di sofferenza. So quanto tiene ai figli, e non potevo togliergli questa felicità”, ha continuato il 31enne, venuto incontro alla sorella, rimasta vittima di un incidente con la moto all’età di 18 anni. Da allora Federica si porta dietro un’insufficienza renale, “che all’inizio non sembrava gravissimo”. “Mi hanno detto che non potevo avere figli e ne ho fatti tre, mi hanno detto di fare una vita tranquilla e ho lavorato come una pazza. Dopo 17 anni, soprattutto dopo l’ultima gravidanza, l’insufficienza renale è peggiorata. L’unica strada che si poteva percorrere era il trapiano o la dialisi”. Ed è qui che è intervenuto il fratello, in sala operatoria insieme a lei per aiutarla. Entrambi hanno perso la mamma poco più di 10 anni fa.

“Lei era il mio scudo, un porto sicuro“, ha rimarcato Alessandro. “Mio padre, un maresciallo, è una persona con una certa autorità, difficile interagire all’epoca con lui”. Un tempo la famiglia non rivelò immediatamente le condizioni della donna, ammalatasi nel 2010, con D’Amico segnato da quell’iniziale silenzio. “Volevano proteggermi, un po’ porto il rancore, ci rimasi male ma ora ho capito quel gesto”. “Mi sento in colpa per non esserle stato vicino. Non le ho mai detto di essere gay. Mi esposi molto più avanti. Era una delle cose che avrei voluto dirle. Parlando con dei parenti, ho avuto la certezza che lei in fondo lo sapeva, perché le mamme lo sanno. Però mi sarebbe piaciuto un consiglio. Mi avrebbe detto di andare avanti per il mio cammino, sorridendo sempre”. Tra i primi a complimentarsi con Alessandro proprio Migliorini, che ha pubblicato l’emoticon di un cuore su Instagram, a lui rivolta. “Ho conosciuto persone spettacolari lì, anche il mio ex Alex. Ho ricordi bellissimi”, ha concluso ricordando quell’edizione di Uomini e Donne. Era la stagione 2017/2018. Da allora il trono gay, su canale 5, non si è più visto, ma quest’anno Maria De Filippi ha voluto dare spazio alla prima storica tronista dichiaratamente transgender della storia del programma, Andrea Nicole.