Alex Migliorini e Manuel Pirelli: vacanze d’amore e di passione a Mykonos

Vacanze d’amore per l’ex tronista gay di Uomini e Donne Alex Migliorini e il nuovo fidanzato Manuel Pirelli che dopo l’annuncio del loro fidanzamento, avvenuto ufficialmente sui social lo scorso 9 luglio, sono volati a Mykonos per trascorrere qualche giorno insieme, lontani dal caos cittadino in una delle location più romantiche e suggestive al mondo.

I due, infatti, dopo aver tenuto celato il loro amore per qualche tempo, ora non si nascondono più e amano mostrarsi sui social nella loro quotidianità. Tra baci, abbracci, serate in compagnia di amici e bagni al mare, Alex Migliorini e Manuel Pirelli appaiono in perfetta sintonia tra loro come due anime gemelle che dopo parecchio tempo si sono finalmente trovate e afferrate.

Lo dimostra uno degli ultimi reel postato dalla coppia sui propri profili Instagram dove appaiono più affiatati che mai di fronte ad uno splendido tramonto sull’isola di Mykonos. In sottofondo una colonna sonora degna delle più belle commedie romantiche dei nostri tempi, in cui i protagonisti di quella che sembra una vera e propria favola moderna si incontrano pronti per non lasciarsi mai più.

Anche nelle storie di Instagram, infatti, i due appaiono più innamorati che mai mentre condividono gli istanti più belli della loro vacanze estive a Mykonos.

L’estate di Alex Migliorini e Manuel Pirelli: il video

Alex Migliorini e Manuel Pirelli: la loro favola d’amore

D’altronde sia Alex Migliorini che Manuel Pirelli hanno dovuto affrontare diversi step importanti prima di incontrarsi e decidere di amarsi. Dalle ceneri delle loro precedenti relazioni non potevi quindi che prendere vita una favola più bella di questa.

Alex Migliorini, infatti, dopo appena tre mesi dalla sua esperienza in tv a Uomini e Donne ha messo fine alla relazione con Alessandro D’Amico, conosciuto all’interno del programma, per incomprensioni ma anche per la distanza geografica che li separava. Nel gennaio del 2019, invece, Alex ha presentato sui social Puggy, un architetto e Product Designer con cui si è unito civilmente nel 2020. La loro storia d’amore, però, è finita poco dopo.

Manuel Pirelli, invece, ha una storia un po’ diversa. Il suo annuncio di fidanzamento con Alex Migliorini, infatti, è coinciso con il suo coming out sui social. Fino a quel momento, il pubblico italiano lo conosceva come un uomo eterosessuale alla ricerca della donna della sua vita – così egli si era presentato nel 2021 all’interno del programma Love Island. È stato lui stesso, però, ha mettere in chiaro tutto la vicenda con una lunga e corposa lettera proprio poco dopo l’annuncio di fidanzamento con Migliorini.

Ora Alex Migliorini e Manuel Pirelli appaiono più sereni e affiatati che mai in quella che di fatto risulta essere una delle coppie più amate e seguite tra quelle nate – o comunque venute allo scoperto – nel corso di questa rovente estate 2023.

A noi non resta dunque che augurargli un grande in bocca al lupo e una lunga vita insieme.

