Manuel Pirelli e la storia d’amore con Alex Migliorini: “Ho sempre saputo di essere gay, ma è stato complicato ammetterlo”

Ha suscitato clamore la storia d’amore tra Alex Migliorini, ex tronista dichiaratamente gay di Uomini e Donne, e Manuel Pirelli, ex volto di Love Island.

Un clamore legato al fatto che nel 2021 Pirelli ha preso parte ad un dating show con la dichiarata intenzione di trovare una donna “non presuntuosa e dai colori mediterranei”. Ufficializzare sui social la storia d’amore con Alex è stato a tutti gli effetti un coming out, per Manuel, che ha ora voluto approfondire quanto avvenuto, perché scottato da alcune gratuite critiche ricevute.

“Capisco lo stupore della gente sorpresa nel vedermi oggi insieme ad un ragazzo, soprattutto felice e innamorato“, ha scritto Pirelli su Instagram.

“Ci sono giorni in cui persino io mi stupisco perché non avrei mai immaginato fino a poco tempo fa di poter essere così felice, riuscendo ad essere finalmente me stesso. Non voglio giustificarmi ma allo stesso tempo ci tengo a far capire alla gente che molto più spesso di quello che si può immaginare per una persona può essere complicato fare i conti con la propria sessualità e con il proprio orientamento sessuale”.

“Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay, ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato ed è stato un processo che si mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti“, ha proseguito Pirelli. “Non è facile spiegare quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto, quel continuo non riuscire ad accettarsi misto alla paura di deludere gli altri. Gli amici, la famiglia. Ti possono far vivere una vita che non è la tua nella convinzione assoluta che è così che deve andare, che quello sarai tu per sempre”.







Una lunga lettera a cuore aperto, quella scritta da Pirelli, in cui confessare tutti i dolori vissuti, repressi, per così tanti anni.

“Ho vissuto una vita che non mi ha apparteneva per tanto tempo“, ha rivelato Manuel. “E molti oggi mi accusano di aver preso in giro le persone, pretendendo da me delle scuse ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso per non aver avuto prima la forza e il coraggio di essere davvero chi sono e aver maltrattato il vero Manuel per troppo tempo, costringendomi a vestire i panni di una persona che oggi mi sembra un estraneo. È arrivato poi il momento in cui non riuscivo nemmeno più a fingere, a vivere la mia vita di sempre come se fosse normale, sentivo che non era giusto continuare così. Ho passato un lungo periodo da solo, mi sono isolato da tutto e da tutti perché avevo bisogno di ritrovarmi, di capirmi, di trovare un equilibrio mentale che mi consentisse di far pace con me stesso e col mondo. Ero da solo e non avevo certo in programma di innamorarmi”.

Poi, all’improvviso, è arrivato Alex.

“E poi… com’è che si dice? La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti. Ed è proprio quello chge è successo a me. Ad un certo punto, in maniera del tutto improvvisa ho capito che meritavo anche io di essere felice ed è proprio vero la felicità vera arriva quando meno te l’aspetti. Quando ho conosciuto Alex avevo già capito e realizzato chi fossi davvero ed innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Mi ha rubato cuore e mente dal primo giorno, e a te dico… ma senza te, mai senza noi”.

Nel 2017 Migliorini ha preso parte alla 2a edizione del trono gay di Uomini e Donne, dopo il boom mediatico e di ascolti che aveva coinvolto Claudio Sona e Mario Serpa, usciti insieme dalla prima edizione per poi lasciarsi poco dopo. Alex scelse il corteggiatore Alessandro D’Amico, che ha da poco ricordato con piacere i due anni trascorsi da quando ha donato il proprio rene a sua sorella. Anche Migliorini e D’Amico, esattamente come Sona e Serpa, si sono lasciati poco dopo la fine della trasmissione. Nel 2020 Alex ha annunciato l’imminente unione civile con l’amato compagno, un architetto a cui aveva chiesto la mano presso il Lago Di Braies, in una cornice da sogno. “Ho detto sì“, scrisse all’epoca Alex, pronto ad unirsi civilmente al suo Puggy, conosciuto l’8 ottobre 2018. Lo scorso 24 gennaio Migliorini ha annunciato la rottura dall’ex compagno.

Ora il ritrovato amore al fianco di Manuel Pirelli, finalmente libero di vivere il proprio reale io alla luce del sole, senza paura.

