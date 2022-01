L’olimpionico Adam Rippon ha sposato l’amato Jussi-Pekka Kajaala

3 minuti di lettura

Ad un anno esatto dal fidanzamento, Adam Rippon e Jussi-Pekka Kajaala si sono sposati il giorno di Capodanno, come svelato al magazine People. Primo atleta dichiaratamente gay a qualificarsi alle Olimpiadi invernali, Rippon, ritiratosi dalle competizioni sportive 2 anni fa, ha vinto un bronzo a Pyeongchang 2018 nella gara a squadre, per poi vincere anche Dancing with the stars. Adam e Jussi-Pekka, agente immobiliare finlandese, si sono conosciuti su Tinder nel 2018.

Un matrimonio a sorpresa, quello celebrato dai piccioncini, senza avvisare nessuno. “Abbiamo sempre voluto fare qualcosa di semplice solo noi due”, ha rivelato Rippon a People. “E quindi stavamo esaminando diverse opzioni di ciò che potessimo fare. A quel punto la cosa migliore che puoi fare è contattare Maria [l’officiante matrimoniale in California] e chiederle: ‘Quando c’è la prossima disponibilità per un matrimonio?’. E lei ha risposto: “Ho disponibilità questa settimana, ma ho anche qualcosa oggi”. E allora ho detto: ‘Ascolta, Maria, stiamo arrivando.’ Saremo presenti per l’appuntamento dell’una a Encino, in California, il posto più felice della terra”.

E così è stato. Il giorno di Capodanno, ‘festività’ che entrambi non hanno mai particolarmente amato, Adam e Jussi-Pekka si sono giurati amore eterno. “Abbiamo deciso di usare questo giorno per qualcosa di speciale, ora quel giorno ha un grande significato”. Insieme alla coppia solo Tony, cane della coppia da 4 mesi.

Gran parte del matrimonio è stato scartoffie e poco altro, ovvero una brevissima cerimonia in una stanza. “Era quello che avremmo avuto in un negozio da un dollaro se potessi avere un matrimonio in cinque minuti, ma è stato perfetto”, ha sottolineato l’ex pattinatore. L’emozione si è comunque fatta sentire, al momento dei voti matrimoniali. “Non mi aspettavo che fosse così dolce. È stato molto dolce. Ho pianto quando me ne sono andato”. Solo a matrimonio finito hanno avvisato le rispettive famiglie, compresa la mamma di Jussi-Pekka che vive in Finlandia. “Eravamo a letto alle 22:30, ma siamo tornati a casa e siamo andati subito a prendere lo champagne”. E ora che sono marito e marito, Kajaala si è trasferita a Pasadena dopo quattro anni di storia a distanza, mentre Rippon è a Pechino per le imminenti Olimpiadi invernali, in quanto allenatore della campionessa nazionale Mariah Bell.

Nel loro futuro, invece, niente figli. “Il mio grembo è sterile e le tube di JP sono legate”, ha scherzosamente confessato Adam. “Quindi, sfortunatamente, non avremo figli, ma in realtà stiamo davvero bene così”. Poi quando la pandemia da Covid-19 sarà finita e si potrà tornare a viaggiare con serenità, una grande festa con le rispettive famiglie per celebrare le avvenute nozze. Nel frattempo, c’è solo tanto amore e tanta gioia. “Penso che si capisca che sei in un buon matrimonio quando sei felice di averlo fatto”, ha concluso Rippon. “Questa è la mia citazione ufficiale: come ti senti? Sono contento di averlo fatto”.

Auguri agli sposi!

