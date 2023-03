0:00 Ascolta l'articolo

Nato a Roma il 23 febbraio 1998, Andrea Maestrelli è un calciatore e modello noto al grande pubblico televisivo per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo di lui, della sua carriera e della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Sin da bambino Andrea è sempre stato appassionato di calcio e grazie alla sua famiglia è riuscito a rincorrere la sua passione e ad affermarsi come difensore centrale e terzino sinistro. D’altronde alle sue spalle ha sempre avuto un potpourri di volti noti del mondo del calcio che sicuramente gli hanno trasmesso i giusti insegnamenti, permettendogli di arrivare dov’è oggi.

Il giovane gieffino, infatti, è nipote di Tommaso Maestrelli, ex allenatore della Lazio, e figlio di Maurizio (prematuramente scomparso per via di un tumore). Inoltre, è nipote di Marco Materazzi, campione del mondo nel 2006 e di Matteo Materazzi, suo procuratore. Il nonno è Tommaso Maestrelli, l’allenatore che condusse la Lazio allo storico scudetto nella stagione 1973/74.

I geni sono quelli giusti e dunque Andrea, nonostante la giovanissima età, può già contare su un’importante carriera calcistica che lo ha visto muovere i primi passi nella squadra delle giovanili del Tor di Quinto nel 2015 per poi passare al Perugia Under 19. Successivamente, nel 2017 è approdato alla Ternana Under 19, nel 2018 all’Arzachena, per poi rientrare nella città di Terni. Degne di nota alcune brevi parentesi al Bisceglie, all’Arezzo e al Monopoli.

Andrea Maestrelli: chi è il Ken del GF VIP7

Accanto al pallone, però, Andrea ha affiancato la carriera come fotomodello e più recentemente quella televisiva, approdando alla settima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di ex fidanzato di Nicole Murgia, anch’essa concorrente del reality.

Proprio all’interno della Casa, nonostante sia un uomo di poche parole, Andrea ha più volte aperto il suo cuore e raccontato alcuni fatti personali che di fatto hanno segnato la sua vita, facendolo diventare colui che è oggi. Una delle sue confessioni più sincere ed emozionanti è stata sicuramente quella legata alla morte prematura del padre Maurizio.

“Mio fratello aveva solo 8 anni e riusciva a capire solo i concetti base. Io dovevo reprimere le mie lacrime perché mia madre piangeva sempre. A 13 anni sono stato costretto a maturare rapidamente. Ho dovuto affrontare tutto questo da solo, senza il sostegno di altri parenti. Questa mancanza di sostegno mi rimarrà per sempre“, ha dichiarato Andrea proprio al GF VIP7 in merito alla morte del padre per via di un tumore.

Sempre all’interno della Casa, Andrea ha anche parlato della sua relazione con Nicole Murgia fatta di alti e bassi che li ha visti condividere alcuni mesi del 2022 prima di dirsi addio a causa di una infatuazione della donna per il migliore amico del calciatore.

Il gieffino, una volta uscito dal reality, oltre alla carriera da calciatore e modello potrà contare anche sui social dove attualmente può vantarsi di avere ben 30 mila follower che ogni giorno lo seguono nella sua quotidianità. Che si tratta di shooting o di scatti rubati al mare o in vacanza, non c’è post in cui non sia possibile ammirare la sua bellezza mozzafiato.

