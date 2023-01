Antonino: «Non ho mai rubato l’uomo di qualcun altro», le domande “spicy” di Never Have I Ever – Intervista

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Il vincitore in carica di Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino (@antonino.real), è il nostro ospite di questa intervista “Never Have I Ever”. Conosciuto semplicemente come Antonino, il suo passato televisivo non ha mai sporcato la sua identità artistica e, dopo la vittoria ad “Amici” di Maria de Filippi nel 2005, si è fatto strada tra ostacoli e pregiudizi vincendo il disco d’oro con il suo primo singolo “Ce la farò” e pubblicando l’album “Antonino”.

Il suo coming out, avvenuto nel 2016 durante un’intervista per la presentazione di Nottetempo, il suo ultimo album in studio all’attivo, lo ha reso uno dei personaggi più amati della comunità LGBTQIA+ italiana. La sua carriera musicale, di pari passo con quella televisiva, lo ha reso un volto noto e amato anche dal grande pubblico e ora, dopo aver pubblicato diversi album, essere stato prodotto da Mara Maionchi e aver firmato un contratto con la Universal, ritorna con un nuovo lavoro discografico, “Comunque Sia”.

Con Gay.it gioca a rispondere alle domande un po’ “spicy” di “Never Have I Ever”, ma ci parla anche della sua vita privata, tra amori finiti e la voglia di diventare papà.

Visualizza questo post su Instagram

