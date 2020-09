Il sogno di Anthony, l’11enne che ballava scalzo sulla terra nigeriana volerà a New York in una scuola di danza

40 secondi di video girato sotto la pioggia, nel fango di Lagos, in Nigeria, visti oltre 16 milioni di volte in poco più di due mesi. Quel video pubblicato su Twitter, che vedeva l’undicenne Anthony Mmesoma Madu danzare tra la terra bagnata, ha fatto il giro del mondo, cambiando la vita di questo giovane sognatore.

Dopo aver vinto il Concorso internazionale di balletto sudafricano, la ABT Jacqueline Kennedy Onassis School of Dance di New York gli ha ora offerto una borsa di studio. Questo significa che Anthony Mmesoma Madu potrà coltivare la propria passione negli States, dall’estate del 2021. Tra i tanti che si sono emozionati con quel video di 40 secondi, l’attrice premio Oscar Viola Davis, che ha sottolineato come “mi ricorda la bellezza della mia gente. Creiamo, ci alziamo in volo, immaginiamo, abbiamo passione sfrenata e amore. Nonostante i terribili ostacoli che sono stati messi davanti a noi… possiamo volare!“.

“Sono rimasto molto sorpreso, non pensavo assolutamente che quel video sarebbe diventato virale. La parte migliore sarà andare a ballare negli Stati Uniti, poche persone qui hanno questa opportunità”, ha detto Anthony alla Cnn. “La mia passione per il ballo è nata all’età di tre anni, quando ho visto il cartone Barbie e le 12 principesse danzanti. Ho detto a mia madre che volevo danzare anch’io”. E da allora non si è più fermato. Neanche sotto la pioggia battente e sulla dura terra.