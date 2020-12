Arcigay al parlamento italiano sul matrimonio: “Faccia come quello svizzero, piena uguaglianza per tutte le coppie”

“L’approvazione in Svizzera della legge che estende l’accesso al matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, il ritardo dell’Italia in tema di diritti civili”. A dichiararlo è Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay che ha così accolto la notizia in arriva dalla vicina Svizzera, con il matrimonio egualitario finalmente diventato legge.

Questa conquista è l’esito di un percorso parlamentare durato ben sette anni: segno che la strada dei diritti è in salita non solo in Italia. Tuttavia, la perseveranza di chi in Parlamento conduce queste battaglie permette di raggiungere, presto o tardi, l’obiettivo. Che la Svizzera, quindi, sia da modello per il Parlamento italiano, al quale ribadiamo l’urgenza di legiferare per la piena uguaglianza di tutte le coppie.

Il Federal Democratic Union, partito cristiano ultra-conservatore, ha chiesto un referendum popolare sulla legge appena approvata in Svizzera, ma oltre l’80% dei cittadini sarebbe a favore del matrimonio egualitario. In Italia, dopo l’approvazione delle unioni civili nel 2016, l’argomento è semplicemente scomparso dal dibattito politico nazionale. A inizio 2021 la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo arriverà in Senato, dopo l’approvazione alla Camera di novembre.