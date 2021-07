Arezzo, aggressione omofoba: insulti e pugni in pieno centro

< 1 minuto di lettura

Mentre in Senato si continua a dibattere sul DDL Zan, arriva da Arezzo l’ultimo episodio omotransfobico di questa calda e violenta estate italiana. Come denunciato da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, sabato sera un* ragazz* queer è stato aggredito in pieno centro. Prima le minacce e insulti, poi, senza neanche il tempo di reagire, due colpi in pieno volto. L’aggressore è stato identificato e denunciato alle forze dell’ordine.

“Per quanto ancora continuerete a dirci che non servono norme per la prevenzione di episodi come questo e per l’educazione al rispetto?“, si sono domandati da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, rivolgendosi ad una classe politica che in senato sta continuando a mostrare il peggio di sé, diffondendo fake news in diretta streaming.

Una calda e violenta estate italiana, dicevamo, considerando il Pride Month vissuto il mese scorso, con 19 aggressioni pubblicamente denunciate e quasi 30 vittime. Eppure c’è ancora chi va in senato, vedi Simone Pillon, a parlare di ‘finta emergenza’, perché dati OSCAD alla mano le aggressioni omotransfobiche degli ultimi due anni sarebbero poco più di una trentina. Dati semplicemente ridicoli, e visibilmenteu incompleti, figli di una legge assente.