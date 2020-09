L’Argentina riserva l’1% dei posti di lavoro nel settore pubblico alle persone transgender

Il presidente argentino Alberto Fernández ha ufficialmente deciso che almeno l’1% dei posti di lavoro nel settore pubblico sia riservato alle persone transgender. In un decreto firmato venerdì 4 settembre, il presidente ha istituito una quota di lavoro per le persone transgender al fine di proteggerle dalla disoccupazione ulteriormente esplosa con il Coronavirus.

“Ogni persona transgender ha diritto a un lavoro dignitoso e produttivo”, afferma il decreto, “in condizioni di lavoro equo e soddisfacente e con protezioni contro la disoccupazione, senza discriminazioni basate sull’identità o espressione di genere”.

Le persone transgender non devono aver necessariamente aggiornato la propria identità di genere sul documento d’identità per rientrare in questi parametri. Il decreto crea anche un registro nazionale su base volontaria per i lavoratori governativi transgender presso il Ministero per le donne, il genere e la diversità. Il ministero è incaricato di monitorare quante posizioni governative sono effettivamente ricoperte dalle persone transgender.

Una legge del 2012 consente alle persone transgender di Argentina di correggere il sesso e il nome sui documenti ufficiali senza l’approvazione di un medico. Il decreto sulle quote trans è simile a una legge del 2018 approvata in Uruguay, che, tra le altre cose, indirizza anche l’1% delle borse di studio alle persone transgender.