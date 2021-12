L’astrologia queer di cui non puoi fare a meno per il tuo 2022

3 minuti di lettura

Il 2021 è agli sgoccioli, e anche la nostra sanità mentale.

Tra alcune certezze restaurate e altre sull’orlo del precipizio, abbiamo bisogno di qualcun* che ci introduca all’ignoto che incombe. Siccome dei preti non mi fido, io scelgo l’astrologia.

Del resto, abbiamo già visto che siamo fissatǝ con astrologia, oroscopo, cieli, segni zodiacali, pianeti, ascendenti e quadrature, da rischiare di banalizzare tutto con le nostre nevrosi.

Ecco lǝ 6 astrologhǝ che meritate di ascoltare in vista del nuovo anno, ognun* con la sua peculiarità e un tono specifico a seconda del vostro umore.

Irene Lumpa Rossi (@lumpa23)

Spietata e irresistibile. Potete seguirla su Vice con le sue “pillole d’oroscopo” oppure sul suo profilo Instagram dove io e le mie amiche aspettiamo i suoi oroscopi mensili come bollettini di guerra. In entrambi i casi, Lumpa si esprime in modo semplice ma accurato, senza mai apparire banale e in grado di farti ridere anche quando la situazione cade giù a picco.

Astri Amari (@astri.amari)

Dichiaratamente transfemminista e antispecista, il suo approccio all’astrologia tiene sempre un occhio di riguardo alla comunità LGBTQIA+ e la situazione ambientali. Le sue letture sono radicali, dal tono affilato e sagace, e pront* a fare un culo così al sistema capitalista. Se volete godere, consigliatissimo anche il suo profilo Twitter.

Irene Zanier

(@oroscopodelmese.it)

Se cercate un approccio filosofico e introspettivo all’astrologia, Irene Zanier fa al caso vostro. Le sue letture sono lunghe e analitiche, ma permettono un’analisi ampia e a trecentosessantagradi. Attraverso lo studio dei segni e il tema natale, Irene Zanier ci invita alla messa in discussione e la conoscenza analitica di sé. Da leggere (o guardare) la sera prima di mettersi a letto.

Lei è il main character della vostra commedia HBO preferita ancora mai realizzata. Ci chiama “pretty raga” e accoglie con dissacrante ironia, brutale sincerità, e in compagnia del suo gatto Alù (di una bellezza illegale). I suoi Pippozzi Astrologici potrebbero iniziare con mezz’ora di ritardo, ma a lei semplicemente non interessa, okay?

Per chi ci tiene ai visual, Astrimatti è il profilo più aesthetically pleasing in circolazione. Un piacere per gli occhi, ma non pensate che l’assetto visivo sia l’unica ragione per seguirla (oltre che leggerla su Cosmopolitan). Le slides di Astrimatti, oltre che bellissime, spiegano l’astrologia da più angolazioni: dalle case al significato della Cuspide, dai Pianeti agli archetipi, la sua “astrologia onesta” ci permette una comprensione delle basi in modo chiaro e semplice.

Stefano Vighi (@astrologando_stefano_vighi)

Che sia la sua rubrica su Marie Claire o il suo profilo Instagram, lui è la pace dei sensi. Stefano Vighi ci introduce con tono di voce pacato e un’allure aristocratica all’oroscopo del giorno. Le sue letture sono perfette per cominciare la giornata: rassicuranti, senza fretta, e gloriosamente unbothered.

