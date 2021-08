Tokyo 2020. La lista definitiva di tutti gli atleti LGBTQ+ saliti sul podio

Circa 161 tra atleti e atlete dichiaratamente LGBTQ+, secondo Outsports. Almeno 25 i paesi che hanno un atleta dichiarato. 35 gli sport rappresentati. E ben 32 medaglie a squadre e individuali assegnate.

Le Olimpiadi di Tokyo appena terminate sono di certo quelle più rainbow di sempre. Ed anche l’Italia ha contribuito a far sì che ciò accadesse: l’ultimo coming out in ordine di tempo è quello della nostra arciera azzurra Lucilla Boari, che in diretta televisiva si è commossa di fronte al video della sua ragazza.

Questo articolo lo vogliamo dedicare a tutti gli atleti e le atlete che, grazie ai loro coming out, stanno creando una cultura dello sport sempre più convivente con le differenze di orientamento sessuale ed identità di genere e stanno aprendo l’opportunità a tutte le persone LGBTQ+ di praticare lo sport che più amano.

Ma vogliamo dedicarlo, in particolare, a loro, a tutti gli atleti e atlete LGBTQ che sono saliti sul podio, in totale 41 che hanno vinto un totale di 32 medaglie a squadre e individuali e che hanno portato a casa le ambite (e sudate) medaglie olimpiche. Ecco, qui di seguito chi sono dalla A alla Z

Atleti LGBT che hanno vinto la medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020