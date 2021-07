Tokyo 2020, l’arciera Lucilla Boari vince il bronzo e fa coming out: “Lei è Sanne, la mia ragazza”

< 1 minuto di lettura

Già campionessa europea nel 2019, la 24enne arciera azzurra Lucilla Boari ha oggi fatto la storia, vincendo la medaglia di bronzo nell’individuale femminile. Sconfitta l’americana MacKenzie Brown. Lucilla, mantovana, è così diventata la prima arciera italiana a vincere una medaglia olimpica.

Nel celebrare l’evento, in collegamento video con Casa Italia Boari ha anche fatto coming out, in modo del tutto naturale, come dovrebbe sempre essere, commuovendosi quando in video è apparsa la sua compagna.

“Lei è Sanne, la mia ragazza”, ha rivelato Lucilla, riferendosi alla 26enne Sanne de Laat, arciera come l’italiana che l’ha così voluta celebrare: “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”. Su Instagram Sanne ha continuato a festeggiare lo storico bronzo della fidanzata con una dolcissima storia: “Sei fantastica, mi rendi così dannatamente orgogliosa“. Il tutto accompagnato da cuoricioni rossi e stelle.

Lucilla Boari è così diventata la prima atleta azzurra dichiaratamente LGBT di Tokyo 2020 a salire sul podio. Qui tutti i vincitori.