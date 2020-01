Andrew Scott usa Grindr

In trionfo ai Golden Globe nel fine settimana grazie alla comedy Fleabag, dove indossa gli abiti di un sexy sacerdote, Andrew Scott, 43enne attore inglese conosciuto soprattutto per il ruolo del Professor Moriarty nella serie televisiva Sherlock, è da sempre gay dichiarato.

Tornato di recente sulla BBC grazie a His Dark Materials – Queste oscure materie, e a breve al cinema con 1917 di Sam Mendes, Scott utilizzerebbe abitualmente Grindr. Parola del Daily Mail, che sottolinea come anche “l’uomo più sexy del mondo” deve “ricorrere” alle app di dating per far suo un appuntamento. A detta del tabloid inglese, Scott avrebbe una foto profilo a petto nudo, e pochi giorni fa avrebbe conosciuto un ragazzo incrociato proprio su Grindr in un un bar nel famoso quartiere di Vauxhall, a Londra.

Persino un divo del cinema, della tv e del teatro, incredibile ma vero, farebbe fatica a conoscere uomini nella vita ‘reale’, ovvero al di fuori da uno schermo del telefonino. Scott ha fatto coppia per oltre 10 anni con lo sceneggiatore Stephen Beresford, ma i due si sono lasciati nel 2019.