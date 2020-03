La storia di Juan e Christian: può nascere una famiglia LGBT su Grindr? Certo!

I primi convenevoli, qualche foto, e la decisione di vedersi a cena. Era il 2011. L’anno dell’inizio della loro famiglia LGBT. Due anni dopo, però, Juan è dovuto andare in Australia per lavoro, iniziando una relazione a distanza con Christian, che invece era rimasto in Spagna. Ma l’amore non si è mai affievolito, fino al grande passo. Un giorno, Cristian ha preso l’aereo, si è fatto 60 ore di viaggio ed è arrivato in Australia, solo per mettere un anello al dito del suo ragazzo. In questo modo Christian ha chiesto al suo Jan di sposarlo.

E l’arrivo del bambino

Dopo le nozze presso l’ambasciata spagnola in Australia nel 2015, Juan e Christian iniziano hanno pensato che era il momento di mettere su una famiglia LGBT. L’adozione prevedeva tempi molto lunghi e il rischio di ricevere un rifiuto, quindi optano per una maternità surrogata, ma con paletti ben precisi: non vogliono che la loro felicità possa essere tristezza per qualcun altro. La donna insomma lo avrebbe fatto perché non poteva o voleva tenere il bambino.

Il primo bimbo è arrivato dopo che la situazione si era complicata, poiché l’inseminazione si è ripetuta più volte. Ma ne è valsa la pena, perché è nato Anxo, in Messico. Poco dopo, in Australia, è arrivato Atlas. Due bimbi sani e bellissimi. Per una stupenda e perfetta famiglia LGBT.