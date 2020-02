Milano contro l’omofobia: studenti e volontari al lavoro per realizzare 10 panchine arcobaleno

L’iniziativa è partita dal Municipio 8 di Milano, la cui amministrazione ha stanziato mille euro per la realizzazione. Il progetto dovrebbe iniziare il prossimo 15 marzo e durerà fino al 17 maggio. A realizzare le panchine arcobaleno sarà in particolare il Coordinamento Arcobaleno. Per il momento si occuperà della costruzione nella zona Nord-Ovest della città.

Il senso è chiaro e inequivocabile: dire no alle discriminazioni e alle violenze omofobe che stanno imperversando in Italia negli ultimi anni. Ultimi episodio, quello avvenuto lo scorso fine settimana proprio a Milano, ad opera di cinque persone legate ad ambienti di estrema destra contro un attivista LGBT. Giulia Pelucchi, vicepresidente del Municipio 8, ha spiegato che per la realizzazione delle panchine arcobaleno, come riportato da Repubblica:

Partiremo da CityLife, QT8, Lampugnano, fino ad arrivare a Trenno, Villapizzone e Quarto Oggiaro. Abbiamo notato che a Milano mancavano quasi del tutto le panchine arcobaleno. Così abbiamo pensato di rimediare dipingendone un numero consistente, per ricordare ai cittadini le vittime di violenza verbale e fisica soltanto per il loro genere e orientamento sessuale.

Volontari, associazioni e studenti uniti per dipingere le panchine arcobaleno

Come già annunciato, il Municipio 8 ha deciso di predisporre mille euro per l’acquisto delle vernici, usate appunto per colorare le panchine arcobaleno. Si è pensato, inoltre, di colorarle di persone per creare un “momento di socialita”, come indicato dalla vicepresidente. Che continua spiegando il perché di tale decisione:

L’intento, infatti, è quello di dipingere di domenica insieme ai cittadini e ai volontari delle associazioni Lgbt. In questo liceo (Istituto Severi-Correnti, dove verrà installata l’ultima panchina arcobaleno, ndr) si sono verificati eventi omofobi, così abbiamo deciso di coinvolgere anche gli studenti in alcune iniziative, di far esibire il ‘Checcoro’ (primo coro Lgbt di Milano) e, nel clima generale di festa, ci saremo anche noi e alcune associazioni pronti a diffondere materiale informativo contro gli stereotipi di genere.

Cover: Emerson Fortunato