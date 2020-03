Record di gay, lesbiche e bisex nel Regno Unito

Il numero di persone che si identificano come lesbiche, gay o bisessuali nel Regno Unito ha raggiunto un picco storico.

I dati pubblicati dall’Office for National Statistics (ONS), legati all’anno 2018, mostrano come le persone LGB (escluse dalla rivelazione le persone transgender) rappresentino ora più di una persona su 50 nel Regno Unito, con circa 1,2 milioni di persone sopra i 16 anni identificatesi come tali.

Nel 2014 solo l’1,6% della popolazione si era identificata come LGB, rispetto al 2,3% del 2018. Boom tra i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, con più di uno su 25 (4,4%) dichiaratamente e serenamente omosessuale. Secondo ONS, le persone meno propense a identificarsi come LGB sono solitamente le più anziane. Gli uomini hanno invece maggiori probabilità di identificarsi come LGB rispetto alle donne. Un uomo su 40 (2,5%) lo ha fatto, rispetto a una donna su 50 (2%). Più facile identificarsi come LGB in città come Londra (2.8%) rispetto a chi vive nel Nord Est del Regno Unito (1.8%). Dati che sembrano solo apparentemente limitati, per non dire bassi, rispetto a quel ‘10% di popolazione LGBT globale’ stimata negli anni ’50 dal celebre rapporto Kinsey. Ma anche negli Usa, come dimenticarlo, nel 2016 il numero di persone che si è dichiarato Lgbt si era fermato al 4,1% dell’intera popolazione.