Onda Pride 2020: il 20 giugno Livorno ospiterà il Toscana Pride

Dopo il successo di Firenze nel 2016, Arezzo nel 2017, Siena 2018 e l’ultimo di Pisa lo scorso anno, il Toscana Pride 2020 sarà ospitato dalla città di Livorno, il 20 giugno. La notizia è stata data nella pagina Facebook ufficiale dell’associazione. Prima, un ambiguo post preannunciava Livorno come possibile città:

Qualche ora dopo, è arrivata l’ufficialità:

Livorno è la città scelta per ospitare il Toscana Pride 2020. Quest’anno si combatte una nuova grande battaglia di civiltà: l’approvazione di una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. L’omo-lesbo-bi-transfobia esiste e non è più un fatto isolato, riguarda la quotidianità di tantissime persone che si ritrovano ad avere paura e a non sentirsi al sicuro nelle loro case, nei locali che frequentano, nelle strade delle loro città.

Noi crediamo che le persone Lgbtqia+ abbiano il diritto di vivere da persone libere, godendosi i propri amori alla luce del sole. Non è un Paese civile quello in cui si è lasciati da soli e da sole contro chi utilizza l’odio come linguaggio e la violenza come pratica. I Pride servono anche a questo, a sentirsi parte di una comunità resistente che si impegna nella costruzione di un mondo senza discriminazioni. E il Toscana Pride è oggi più che mai, la casa di tutte e di tutti.