Scuola cattolica costringe alle dimissioni due insegnanti perché omosessuali e fidanzati

Il membro del Consiglio Dave Upthegrove, che rappresenta King County, ha pubblicato l’e-mail incriminata sui social media, sottolineando come “questo è un promemoria della palese discriminazione che continua ad esistere nella nostra comunità contro i membri della comunità LGBT”.

Il membro del consiglio Joe McDermott ha pesantemente rilanciato: “forzando le dimissioni di due insegnanti per il loro orientamento sessuale, la Kennedy Catholic e l’arcidiocesi di Seattle dicono ai giovani – specialmente agli studenti LGBTQ di Kennedy – che essere LGBTQ è sbagliato”.

In una dichiarazione, l’organizzazione Pride di Burien ha scritto che “ciò che è accaduto alla Kennedy Catholic High School di Burien fa da promemoria alle persone di tutto il Paese, incluso il nostro Stato di Washington, su come chinque di noi possa essere licenziato in base a chi ama“.