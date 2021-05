Aurora Ramazzotti vs. Pio e Amedeo: “Ricch*one e ne*ro? Sbagliato usare parole discriminatorie. Punto”

2 minuti di lettura

Aurora Ramazzotti replica a Pio e Amedeo. L’influencer non ha apprezzato il monologo del duo comico pugliese contro il cosiddetto “politicamente corretto”, messo in scena nello show di Canale 5 Felicissima Sera con il pretesto di elencare in libertà parole bandite in televisione.

Menzionata nel dialogo fra i due conduttori per via della polemica che ha coinvolto alcuni giorni fa la madre Michelle Hunziker, rea di aver proposto a Striscia La Notizia l’imitazione di una donna cinese, con tutti i crismi della farsa, Aurora Ramazzotti ha voluto prendere le distanze dagli assunti di Pio e Amedeo. “Non c’è cattiveria nelle parole, ma nelle intenzioni“, il filo rosso del monologo, realizzato contro ogni forma di ipocrisia linguistica, sbandierata però per giustificare commenti spesso indesiderati con il pretesto dello scherzo. Ecco cos’ha scritto la ragazza su Twitter, a commento della serata che ha visto tra gli ospiti anche il padre Eros:

Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo per una categoria di cui non si fa parte e di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione rimane a me un mistero irrisolvibile.

Aurora Ramazzotti contro Pio e Amedeo, lo sfogo su Instagram dopo il monologo sulle parole proibite

Aurora Ramazzotti ha completato il commento su Instagram, condividendo il proprio post sulle Storie e rinnovando il messaggio di totale distacco dai modi con cui la sera passata si è affrontato il tema della rottura delle barriere, linguistiche e sociali:

Mi dispiace ma dovevo dirlo. Fare distinzione tra l’eccesso di politicamente corretto (che infastidisce anche me) e l’uso di parole che hanno assunto connotazioni prettamente spregiative e discriminatorie è d’obbligo. Si parla di intenzione buona o cattiva, ma oggigiorno utilizzarle (in televisione poi) denota già l’intenzione sbagliata. Lo si fa ignorando che chi fa parte delle categorie in questione ha espresso chiaramente di non volerle sentire. Perché gli fanno male. Punto.

Sempre su Instagram, tuttavia, non è mancato chi ha espresso gioia ed entusiasmo per la puntata finale di Felicissima Sera, tra emoji di fiamme, corone e cuori. Tra questi spiccano Achille Lauro, ospite del duo nella seconda serata dello show, ed Alessandra Amoroso, pochi giorni fa tra le promotrici dell’approvazione del DDL Zan contro ogni forma di discriminazione e violenza omofobica. Che passa anche dalle parole, giusto così, per ricordarlo.