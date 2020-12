“Caro Babbo Natale, puoi chiedere a Dio se mi ama visto che sono gay?”, è virale la letterina di un bimbo

Ciò che la rendeva diversa e davvero difficile da leggere era che non chiedeva nulla di fisico. Tutto quello che voleva era sapere di essere amato e accettato. Allora come potevo non rispondere alla sua lettera, essendo un maschio latino queer che crescendo ha provato gli stessi sentimenti?

In pochi minuti ho mandato un messaggio a una dozzina di persone della mia famiglia, prescelta e di sangue, e siamo partiti per renderlo il Natale più grande, allegro e pieno d’amore che ci auguriamo si ricorderà per sempre!

Un messaggio ai bambini da Michael Muñoz

Con l’aiuto di amici e parenti, ha inviato a Will una raccolta di libri LGBT per bambini e un cappello di Babbo Natale arcobaleno. Michael Muñoz ha anche detto: