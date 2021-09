Ballando con le Stelle 2021, Milly Carlucci svela il cast completo

2 minuti di lettura

Sabato 16 ottobre prenderà vita su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, per la 16esima volta consecutiva condotta da Milly Carlucci. Proprio l’iconico volto Rai ha svelato l’intero cast del programma, ospite de La Vita In Diretta. Un cast privo di concorrenti dichiaratamente LGBT.

Per la prima volta nella storia del programma Milly ha infranto una storica ‘regola’ auto-imposta, ingaggiando Al Bano, unico concorrente di Ballando ad aver preso parte ad altri reality, essendo ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Altra ugola d’oro pronta a danzare Arisa, in arrivo da Amici di Maria dove lo scorso anno ha indossato gli abiti della professoressa di canto. Si prevedono litigi a pioggia con l’ex Bluevertigo Morgan, mentre c’è curiosità attorno a Federico Fashion Style, di fatto al suo esordio in prime time Rai. Memo Remigi e Valeria Fabrizi sono gli over 80 di questa edizione, mentre il rugbista Alvise Rigo e il motociclista Andrea Iannone i due immancabili ‘bonazzi’. La quota ‘ex calciatore’ vede scendere in pista Fabio Galante, con Bianca Gascoigne, figlia dell’ex giocatore della Lazio, e il fisico Valerio Rossi Albertini potenziali sorprese. Icone gay da sempre, completano il cast Sabrina Salerno e Mietta.

Accanto a Milly Carlucci ci sarà l’immancabile Paolo Belli, con Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni confermatissimi in giuria, insieme ad Alberto Matano e alla criminologa Roberta Bruzzone come opinionisti. Ruolo inedito per Alessandra Mussolini, un anno fa concorrente.