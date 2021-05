Born This Way Day, Lady Gaga riceve le chiavi della città di West Hollywood per i 10 anni dell’inno LGBT

< 1 minuto di lettura

.@LadyGaga accepts a key to the city of West Hollywood after Mayor Lindsey P. Horvath officially declares May 23rd ‘Born This Way Day.’ 🏳️‍🌈pic.twitter.com/G8ST6RMh1l — Pop Crave (@PopCrave) 23 maggio 2021

Born This Way di Lady Gaga ha celebrato il suo decimo anniversario nella giornata di ieri, e per l’occasione la città di West Hollywood ha ufficialmente dichiarato il 23 maggio “Born This Way Day”. La popstar, un anno fa premio Oscar grazie al brano portante di A Star is Born, è stata anche celebrata con la consegna delle chiavi della città dal sindaco di West Hollywood Lindsey P. Horvath. “Grazie per averci incoraggiato ad amare noi stessi e ad essere orgogliosi“, ha detto Horvath a Gaga. Per l’occasione è stato anche inaugurato un bellissimo murale stradale, a tinte rainbow, che ha dato il via al Pride Month di West Hollywood.

“Born This Way, la mia canzone e il mio album, sono stati ispirati da Carl Bean, un attivista gay afroamericano che predicava, cantava e scriveva dell’essere ‘Born This Way’. In particolare i suoi primi lavori risalgono al 1975, 11 anni prima che io nascessi”, ha scritto Gaga sui social. “Tutti possiamo provare gioia, perché meritiamo gioia. Perché meritiamo il diritto di ispirare tolleranza, accettazione e libertà per tutti”.

Secondo album di Gaga, Born This Way vendette oltre un milione di copie al debutto negli Usa, raggiungendo la vetta in 24 Paesi. Nominato a 3 Grammy, confermò il talento di miss. Germanotta, decollata ufficialmente dopo il folgorante debutto firmato The Fame.