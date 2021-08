Le cestiste Breanna Stewart e Marta Xargay sono diventate mamme

2 minuti di lettura

26enne cestista statunitense, oro olimpico a Rio 2016 e a Tokyo 2020 e due ori mondiali vinti, Breanna Stewart è diventata mamma insieme alla 31enne cestista spagnola Marta Xargay.

Ruby Mae Stewart Xargay il nome della primogenita, nata lo scorso 9 agosto tramite maternità surrogata, ovvero 24 ore dopo la finale olimpica vinta dagli Usa in Giappone, con Breanna tra le migliori in campo: 14 punti e 14 rimbalzi, 5 assist e 4 palle rubate.

“L’arrivo di Ruby è stata la parte migliore del 2021 e facilmente uno dei migliori momenti della mia vita“, ha confessato Stewart a People. “Diventare una mamma è più grande di qualsiasi altra cosa che abbia mai fatto e non vedo l’ora di vivere ogni momento bello e stimolante come una famiglia di tre persone“.

Brenna e Marta si sono fidanzate ufficialmente lo scorso mese di maggio e si sono sposate a giugno, prima che le Olimpiadi prendessero forma. Stewart, che gioca nella WNBA con i Seattle Storm, si è proposta a Xargay mentre le due erano nel pieno un’escursione sulle colline sopra Phoenix, in Arizona. Xargay, colta completamente alla sprovvista, ha ovviamente detto sì. L’inizio della loro storia d’amore nel 2019, la notte in cui Breanna subì una lesione al tendine d’Achille, nel corso di una partita. In molti dubitarono che potesse tornare ad alti livelli, sbagliando.

Stewart e Xargay hanno avuto una piccola discussione sul nome da dare alla bimba, perché Brenna avrebbe voluto chiamarla Ruby Tokyo, in omaggio alla medaglia d’oro appena vinta, ma Marta ha bocciato l’idea. È così nata Ruby Mae, mentre in casa arriverà a breve un cane dal nome già deciso. Tokyo, per l’appunto.