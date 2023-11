Il Colore Viola, nel musical vedremo la storia d’amore lesbica lasciata ai margini da Steven Spielberg nel 1985

2 min. di lettura

Il musical de Il Colore Viola, diretto da Blitz Bazawule e a detta di molti possibile sorpresa agli Oscar del 2024, arriverà nei cinema d’America il giorno di Natale, ovvero quasi 40 anni dopo l’uscita del primo storico adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alice Walker firmato Steven Spielberg. Nel 1985 Il Colore Viola tramutò la sconosciuta Whoopi Goldberg in stella di Hollywood, con 11 nomination agli Oscar. Peccatoche in quell’adattamento firmato Menno Meyjes la storia d’amore lesbica tra Celie Harris e la cantante blues Shug Avery, presente nel libro originale, venne di fatto cancellata.

Ora, finalmente, riavrà il suo meritato spazio. Con Fantasia Barrino negli abiti che furono di Goldberg e il lanciatissimo Colman Domingo in odore di nomination Academy con Rustin nei panni di Mister, il cast comprende anche Taraji P. Henson di Empire, Danielle Brooks di Orange is the New Black, Corey Hawkins, H.E.R., Ciara, Aunjanue Ellis, Halle Bailey, Jon Batiste, Louis Gossett Jr. e David Alan Grier.

Lo sceneggiatore Marcus Gardley, che è dichiaratamente lgbtqia+, ha ribadito la centralità della storia d’amore lesbica all’interno del racconto a Queerty, e come fosse “molto importante” per la sua visione del film.

“Questo è uno dei motivi per cui ho ottenuto il lavoro. La mia presentazione è iniziata con: “Questa è una storia d’amore tra due donne”. Era la cosa più importante per Alice Walker”. “Nel film originale non c’era abbastanza amore romantico tra Celie e Shug. Volevo che la storia d’amore fosse prominente e non volevo trascurare il fatto che queste due donne fossero innamorate”.

Gardley ritiene che Shug sia bisessuale e Celie, nonostante sia sposata con un uomo, lesbica. “Celie dice che odia fare sesso con Mister”. “E Shug le dice: ‘Sei ancora vergine’.”

Gardley è un amante del libro di Alice Walker da quando ha 13 anni. All’epoca rubò il libro dalla biblioteca locale dopo che la sua famiglia aveva visto il film del 1985.

Il Colore Viola è una storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile. Questa audace rivisitazione dell’amato classico è prodotta da Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. La sceneggiatura di Marcus Gardley nasce dal romanzo di Alice Walker e dal musical teatrale con suo conseguente libro di Marsha Norman. Musiche e testi sono a cura di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray.