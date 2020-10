Le devastano l’auto perché lesbica: “Cosa posso fare per avere dei diritti?” – VIDEO

L’auto devastata, le gomme a terra, le lacrime di rabbia. È un amaro sfogo social quello pubblicato da Genova dalla 23enne Camilla Cannoni su TikTok, presto diventato virale.

“Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi“, denuncia Camilla. “Ti tolgono lo specchietto, ti bucano 4 gomme della macchina. Ho fatto denuncia ma non fanno un cazzo. Possiamo fare qualcosa, membri della comunità LGBT, per avere dei diritti? Io mi sento chiamare ogni giorno puttana e pervertita. Adesso sono arrivati a danneggiarmi la macchina con la quale io vado tutti i giorni a lavorare. Ditemi voi cosa posso fare. Io mi alzo tutte le mattine per andare a lavorare, come tutti, pago il mio mutuo da 3 anni, e ho solo 23 anni. Posso avere una mano, gentilmente, visto che lo Stato, non me la dà?“.

Stato chiamato ad una replica immediata, con il DDL Zan oggi di nuovo alla Camera dei Deputati. Perché l’omotransfobia, checchè ne dicano i cattoestremisti tanto fuori quanto dentro al Parlamento, è una realtà quotidiana.