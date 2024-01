Andrew Scott spiega perché non bisognerebbe più usare il termine “apertamente gay” (VIDEO)

2 min. di lettura

Fresco di candidatura ai Golden Globe per la sua straordinaria prova d’attore in All of Us Strangers, e in attesa di conoscere se riuscirà a strappare anche la sua prima storica nomination agli Oscar, Andrew Scott è uno degli attori del momento. All’età di 47 anni l’attore irlandese è definitivamente esploso, diventando protagonista dopo un’intera carriera trascorsa ad interpretare comprimari. Nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter, Scott, da sempre gay dichiarato, ha spiegato perché a suo dire sarebbe arrivato il momento di smetterla con il chiamare le persone “apertamente gay”.

“È un’espressione che leggiamo e sentiamo solo nei media. Non sei mai a una festa e dici che questo è il mio amico apertamente gay. Non lo dici mai. Perché mettiamo ‘apertamente’ davanti a quell’aggettivo? Non dici di essere apertamente irlandese, non dici di essere apertamente mancino. C’è qualcosa in quel termine che è un po’ ‘spudorato’. Sei aperto al riguardo? Preferirei quasi che si usasse spudoratamente. Se devi dirlo per farlo capire, dì semplicemente “out” possibilmente, oppure semplicemente non dirlo affatto. Credo che sia giunto il momento di mandarla in soffitta”.

Alla tavola rotonda dell’Hollywood Reporter c’era anche Colman Domingo, mattatore in Rustin, che ha apprezzato e condiviso il discorso di Scott.

Andrew ha fatto coming out nel 2013 e ha recentemente rivelato di essere stato “incoraggiato” a mantenere segreta la propria omosessualità quando iniziò a recitare. Nel meraviglioso All of Us Strangers (Estranei) di Andrew Haigh interpreta Adam, che in una notte qualunque incontra un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d’infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.

Scott sarà anche il protagonista di Ripley, nuovo adattamento Netflix de Il talento di Mr. Ripley.

​

