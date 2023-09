Che Tempo Che Fa, tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione: ospiti fissi, conduttore e primi spot

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo oltre vent’anni dalla prima puntata andata in onda il 13 settembre 2003 su Rai 3, quest’anno Che Tempo Che Fa trasloca sul canale Nove (Discovery+) segnando di fatto la fine di un’era non solo per il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio ma anche e soprattutto per la storia della televisione italiana.

Si tratta, infatti, di un’importante rivoluzione che permetterà non solo una maggiore libertà di espressione al conduttore e a tutti i suoi ospiti (pensiamo in particolar modo a Luciana Littizzetto) ma anche una nuova percezione del pubblico del canale Nove che li ospita, favorendo di fatto l’arrivo di un nuovo target affezionato alla trasmissione andata in onda fino allo scorso maggio su Rai 3.

Che Tempo Che Fa: quando andrà in onda la prima puntata?

La nuova edizione di Che Tempo Che Fa prenderà il via sul Nove domenica 15 ottobre 2023 con alcune importanti novità: l’anteprima del programma, infatti, andrà in onda dalle 19:30 alle 20:00 e porterà il titolo di Che tempo che farà; dalle 20:00 alle 22:00 ci sarà Che tempo che fa e dalle 22:00 in poi tornerà, come in Rai, Che tempo che fa – Il tavolo.

Confermatissime, oltre al conduttore Fabio Fazio, anche le sue storiche dame: l’inimitabile Luciana Littizzetto e l’immancabile Filippa Lagerback che si sono dichiarate pronte a portare nuova linfa vitale sul Nove che di fatto non potrà che godere in ascolti di questo prestigioso innesto.

Ma non finisce qui: sul Nove, infatti, ritroveremo anche alcuni tra i volti che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare in Rai. Confermatissimi Nino Frassica con la sua rubrica “Novella Bella” e la Signora Coriandoli.

In arrivo, secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, anche il content creator e volto noto della tv Tommaso Zorzi che potrebbe servire ad avvicinare al programma un pubblico ancora più giovane e sicuramente LGBTQ friendly.

Inoltre, nel cast fisso di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriverà Ornella Vanoni che su Twitter ha annunciato la sua partecipazione scrivendo: “Caro Fabio, a te regalo quel che resta della mia gioventù“.

Che Tempo Che Fa: i primi spot sul Nove

La grande squadra di Che Tempo Che Fa ha dato sfogo alla propria creatività per annunciare lo sbarco della trasmissione sul Nove, giocando su uno degli elementi caratteristici del proprio studio: l’acquario!

Il primo spot – che ha immediatamente fatto impazzire i social per la velata frecciatina alla Rai -, infatti, vede Fabio Fazio, elegantissimo in giacca e cravatta, e Luciana Litizzetto in tenuta da campeggio mentre discutono sulla sorte dei pesci dell’acquario.

Il conduttore, intento a pescare – metaforicamente – i pesci nel lago, afferma: “Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l’acquario e il resto è a posto”. A quel punto la collega risponde: “Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là?”. E il conduttore: “Sono rimasti perché hanno l’esclusiva“. “Ma non potevamo convincerli?” aggiunge Luciana. Seguita da Fazio: “Ci ho provato, gli ho parlato a lungo ma loro muti“.

La carrellata di promo realizzati per la nuova edizione di Che Tempo Che Fa prosegue con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che approdano all’interno di un acquario di fronte alla vasca degli squali e scherzano sulla possibilità di portarne almeno uno nel nuovo studio sul Nove. “Ci piace pensare in grande…“, recita la caption a corredo dell’esilarante gag comica che ci fa presagire importanti novità nel nuovo studio della tarsmissione.

Ma non finisce qui! La ricerca dei pesci da parte di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto prosegue in un’altra sala dell’acquario dove i due volti noti di Che Tempo Che Fa si imbattono in due delfini che per l’occasione assumono il nome di “Walter” e “Jolanda”. Un aggancio, neanche troppo velato, ai monologhi pronunciati in Rai nel corso di questi vent’anni dalla comica torinese.

“Noi ordiniamo dell’acqua e i pesci dell’acquario, grazie“, recita l’ultimo promo rilasciato sui social di Che Tempo Che Fa in partenza domenica 15 ottobre sul Nove dove possiamo vedere Fabio Fazio e Luciana Littizzetto all’interno di un ristorante che ordinano al cameriere alcuni pesci presenti all’interno di un acquario ospitato nella sala da pranzo.

