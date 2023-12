Menunni (FDI): “La maternità torni cool, che le 18enni vogliano sposarsi e fare figli” – VIDEO

2 min. di lettura

Fratelli d’Italia ha deciso di chiudere il 2023 in “bellezza” grazie a Lavinia Menunni, 47enne senatrice della Repubblica che questa mattina su La7, nel corso di Coffee Break, ha espresso la propria soluzione al calo demografico che da tempo coinvolge il Bel Paese.

“La mia mamma mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia – e io volevo fare politica a 12 anni – tu devi ricordare sempre che hai l’opportunità di fare quel che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta”, ha precisato la senatrice di Fratelli d’Italia nel silenzio più assoluto dei presenti in studio. Per poi aggiungere.

“Allora, secondo me, questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione di 46 – 47 anni dobbiamo ricordare alle nostre figlie”. “Poiché il rischio che si genera è che in nome di questa realizzazione professionale, che io auspico e trovo che sia giusta, però non dobbiamo dimenticare che esiste la necessità, la missione (la vogliamo chiamare così? Perché io penso sia una cosa bella), di mettere al mondo dei bambini, che saranno i futuri cittadini e italiani”. “E qui c’è l’approccio culturale: ora userò un termine terribile, diventerà trash: dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni, la maternità a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, vogliano sposarsi e vogliano mettere su una famiglia”.

L’intervento di Mennuni è presto diventato virale, suscitando sconcerto e ilarità, con molti che hanno pronosticato una virata tutta italiana verso la repubblica di Gilead di The Handmaid’s Tale. Francesca Fagnani, che per prima aveva rimarcato su X quanto detto dalla senatrice, ha cinguettato: “A coffee break Lavinia Mennuni sta dicendo che bisogna far diventare cool per le ragazze (!) sposarsi a 18 anni e fare figli. Mica studiare, prepararsi, realizzarsi, viaggiare, acquisire consapevolezza ecc…”.

Lavinia Menunni è nata in Inghilterra, ha la doppia cittadinanza, ha 3 figli, è stata consigliera comunale e assessora con Alemanno ed è avvocata dal 2008. Alle elezioni politiche del 2022 è riuscita ad entrare in Parlamento grazie alla candidatura nel collegio uninominale Lazio – 02 in cui superò di appena 3 punti percentuali Emma Bonino del centrosinistra. Decisiva, molto probabilmente, la presenza del “terzo incomodo” Carlo Calenda di Azione – Italia Viva, che incassò il 14% dei consensi. Ad oggi Menunni è componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

