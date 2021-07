DDL Zan, Fedez vs. Matteo Renzi: “Sei un paladino dei diritti o il solito paraculo?”

2 minuti di lettura

Continua lo scontro tra i Ferragnez e Matteo Renzi, dopo che quest’ultimo ha proposto un confronto pubblico a Chiara Ferragni, critica nei confronti delle posizioni sul DDL Zan del leader di Italia Viva. A scendere in campo, questa volta, è Fedez, che ha organizzato una diretta Instagram con Alessandro Zan, Marco Cappato e Giuseppe Civati per oggi alle 18.30.

Sempre dalla viva voce delle sue Stories di Instagram, Fedez ha espresso stupore per il trattamento che subiscono le frasi che lui e la moglie pubblicano sui loro profili privati, senza alcuna pretesa nel dibattito di porsi al pari di cittadini chiamati a rappresentare altri cittadini:

La cosa che mi stupisce ogniqualvolta che io e mia moglie ci permettiamo di esprimere un nostro libero pensiero da cittadini su quello che avviene nel nostro paese è assistere a questa distesa di giornalisti, intellettuali e politici che per darci degli stupidi ignoranti non fanno che mettere sullo stesso livello il pensiero di Chiara Ferragni e quello della politica italiana, non cogliendo la differenza fra le due cose.