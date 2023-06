Chieti, “apologia di sodomia”, “pensiero gender” e “omosessuali disordinati”, banchetti e volantini anti-LGBTQIA+ di Forza Nuova contro l’Abruzzo Pride

0:00 Ascolta l'articolo

A Chieti nelle ultime 48 ore sono apparsi banchetti di Forza Nuova e volantini contro l’Abruzzo Pride, la cui parata si svolgerà nella città teatina Sabato 24 Giugno. I banchetti sono stati organizzati in due delle principali piazze del centro città, Piazza SS. Trinità e Largo Vico. Un clima ultra cattolico e integralista, simile a quanto visto in Polonia negli ultimi anni, sembra emergere dai fatti di cronaca, sebbene, occorre specificare, per ora si parla di un manipolo di pochi estremisti di Forza Nuova, capitanati da un giovane leader carismatico e molto attivo nel promuovere i messaggi del clero cattolico locale.

Sui volantini sono apparsi questi messaggi (nella gallery le foto).

“Chieti ha bisogni di figli e sostegno alle famiglie tradizionali. Non di manifestazioni omosessuali” “Le inclinazioni omosessual sono gravemente disordinate. Forza Nuova si schiera contro le manifestazioni anti-cattoliche note come Gay Pride. Il nostro movimento non può tollerare ciò che rappresenta offesa alla castità e chiede alla cittadinanza di unirsi nella protesta. È sbagliato discriminare le persone ma discriminare le opere buone dagli atti, che la fede ci insegna essere illeciti, è un dovere! L’apologia di sodomia, ossia il mero elogio del pensiero gender ad opera di alcuni moti liberali ed anti-tradizionali è per noi inammissibile”

Nella città che ebbe per anni l’unico sindaco fascista d’Italia, Nicola Cocullo, un gruppo di estremisti di destra capitanati da Francesco Elia De Petris, 21 anni, che sul suo profilo Instagram si definisce segretario cittadino di Forza Nuova Chieti e pubblica con orgoglio una foto con il leader nazionale di estrema destra Roberto Fiore, sta animando una radicale propaganda contro la marcia LGBTQIA+ prevista domani alle 15.30.

“Sindaco e prefetto hanno chiarito che non c’è alcun pericolo per la parata di Sabato e che possiamo restare tranquilli” spiega a Gay.it la portavoce di Abruzzo Pride Manuela Di Nardo. Il sindaco Diego Ferrara, centro-sinistra, ha dato patrocinio al Pride. Alle richieste avanzate da Forza Nuova di ritirare il patrocinio, Ferrara non ha risposto.

Il sindaco Ferrara qualche mese fa, in forma del tutto istituzionale, era stato ospite di una conferenza di Forza Nuova, che si era tenuta a Chieti nel Grande Albergo Abruzzo, e alla quale era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore.

“Il nostro sindaco è una figura politica che arriva dalla sinistra, in gioventù è stato anche iscritto alla FGCI (federazione giovani comunisti italiani ndr), ed oggi possiamo definirlo un riformista che dialoga con tutti” ci spiega Paride Paci, consigliere PD a Chieti, raggiunto da Gay.it “A Chieti un tempo c’era Casa Pound, che agiva sul territorio, poi – racconta Paci – dopo la pandemia erano spariti, ora si sono riorganizzati intorno a Forza Nuova e stanno animando questa propaganda anti-Pride“. Casa Pound a Chieti aveva una sede denominata Il Biplano in Via Galiani 2/B, successivamente chiusa. Oggi Forza Nuova non ha una sede nella città abruzzese.

Intanto è praticamente certo che gli esponenti di Forza Nuova organizzeranno una contro-manifestazione durante il Pride di sabato. “Non saranno molti, al massimo grideranno contro la parata ed esporranno striscioni di contestazione” spiega Paci. Oggi pomeriggio, venerdì 23 Giugno, durante una conferenza sulla transfobia organizzata dall’Abruzzo Pride al Museo Barbella, gli esponenti di estrema destra hanno organizzato un banchetto di contestazione.

Nei giorni scorsi si era fatto sentire anche l’arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, con una lettera dedicata al Pride. Il capo dell’arcidiocesi Chieti-Vasto si era espresso sulla difesa della famiglia tradizionale, spingendosi a raccomandare, alle persone partecipanti al Pride, di verificare “nella propria coscienza sulla bontà delle sue scelte e, se credente, lo faccia davanti a Dio, con senso di responsabilità vero l’intera comunità ecclesiale e civile“. Le parole dell’arcivescovo (nella gallery pubblichiamo la lettera integrale) sono risuonate come un monito alla popolazione a prendere le distanze dalla parata LGBTQIA+. I banchetti e i volantini di Forza Nuova, che inneggiano, tra le altre cose, anch’essi alle famiglie tradizionali, sono apparsi con preciso tempismo appena dopo la diffusione della lettera del capo dell’arcidiocesi. Sul proprio profilo Facebook il segretario di Forza Nuova Chieti De Petris è solito condividere in modalità apologetica i messaggi dell’arcivescovo Forte. In passato De Petris era stato candidato dal centrodestra al consiglio comunale di Chieti nelle liste del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi, senza essere eletto.

Il Pride di Chieti si svolgerà dunque in un clima di tensione. Secondo quanto ribadito da prefetto e sindaco al comitato organizzatore dell’Abruzzo Pride la sicurezza dei manifestanti sarà garantita. Qualche giorno, in un’intervista realizzata prima dei recenti accadimenti legati a Forza Nuova, Abruzzo Pride aveva confermato a Gay.it una certa resistenza della città di Chieti rispetto alle istanze LGBTQIA+, compreso il diniego di un’azienda di trasporti che non ha voluto fornire il servizio di noleggio di una navetta al coordinamento organizzativo del Pride, “non portiamo depravati” aveva risposto un impiegato della ditta.

L’appuntamento per il corteo dell’Abruzzo Pride a Chieti è domani, sabato 24 Giugno, alle 15.30, partenza dalla Villa Comunale.

