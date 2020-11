Kevin McHale di Glee e il coming out: “Avrei voluto farlo prima”

A due anni dal proprio coming out, Kevin McHale, storico volto di Glee, è tornato a parlarne dalle pagine di Attitude. Un momento tutt’altro che pianificato, “non premeditato“, che Kevin avrebbe voluto “far prima”

“È stato scioccante, bello e stimolante“, dice McHale facendo riferimento alla marea di messaggi ricevuti da persone LGBTQ, che l’hanno ringraziato per la visibilità. “Andavo a fare shopping e la gente mi ringraziava. Sono sempre stato sorpreso da questo“. Attualmente McHale vive a Hollywood, ma in un appartamento ‘normale’. “È carino, ma non vivo in una di quelle ville da 30 milioni di dollari. Forse è un po’ come il garage di una di quelle case“. Non a caso Kevin divide l’appartamento con un altro ragazzo, mentre l’attuale fidanzato, che passa praticamente intere giornate insieme a lui, non vive ufficialmente nella stessa casa. McHale è rimasto anche in ottimi rapporti con l’ex fidanzato. “È tipo il mio migliore amico, tutti mi guardano come se fossi matto“.

Kevin è rimasto in buonissimi rapporti anche con gli ex compagni di set di Glee, così come con Ryan Murphy, creatore della serie. “Non vedo l’ora che arrivi The Prom“. “Ne stavamo parlando poche settimane fa. Mi ha detto ‘Pensi che alla gente piacerà?’. E io ero tipo, ‘Ryan, ci sono Meryl Streep e Nicole Kidman!’. Era come, “Sì, sono piuttosto famosi, è vero …”. Ma questo dimostra che, anche con tutto il successo che ha ottenuto, è ancora preoccupato dal funzionamento dei suoi progetti, il che è bello“.

Un momento a dir poco epocale per la rappresentazione LGBT in ambito televisivo, dopo decenni di oscurantismo. “I due più grandi produttori televisivi di sempre sono gay: Greg Berlanti e Ryan. È molto stimolante, specialmente quando usano i loro lavori per cambiare le cose. Con Pose Ryan si è assicurato che le donne trans diventassero registe, in uno show con un cast quasi totalmente trans, scritto da membri LGBT. L’unico modo per far cambiare le cose è quando le persone che hanno il potere, come lui, si sforzano di cambiarle. Deve venire dall’alto.”