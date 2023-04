0:00 Ascolta l'articolo

Nato a San Paulo, in Brasile, il 29 settembre 1986, Christopher Leoni è un attore e modello brasiliano naturalizzato italiano che presto potremo vedere in tv come concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Ma cosa sappiamo di lui e della sua storia? Scopriamolo insieme…

Diplomatico, gentile, razionale, con uno spiccato gusto estetico, come ogni Bilancia che si rispetti, Christopher ha mosso i primi passi nel mondo della moda nella sua terra d’origine per poi approdare in Italia, e più precisamente a Milano, nel 2002 come volto per alcune campagne di moda.

Da lì non ha mai più abbandonato il nostro bel Paese, conquistando passo dopo passo non solo le case di moda ma anche il mondo del cinema e della televisione. Egli, infatti, ha recitato come attore nella terza e quarta stagione de L’onore e il rispetto, in Pupetta – Il coraggio e la passione, in Il peccato e la vergogna 2 e infine nella fiction Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Il suo exploit in tv, però, è arrivato con la sua partecipazione nel 2017 alla dodicesima edizione di Ballando con le Stelle dove in coppia con la maestra di danza Ekaterina Vaganova è stato eliminato alla quinta puntata.

Da quel momento in poi, però, a parte saltuarie apparizioni in alcune trasmissioni televisive, la sua carriera in tv è andata un po’ scemando fino ad oggi che è pronto a sfidare se stesso e la natura incontaminata dell’Honduras. “È una sfida con me stesso, voglio conoscermi meglio”, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni alla domanda ‘cosa l’ha convinta a partire per l’Isola dei Famosi’.

Christopher Leoni chi è? La sua vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Christopher Leoni ha da tempo una relazione con la designer Francesca Versace, figlia di Santo Versace, fratello dello stilista Gianni Versace. La coppia ha una figlia, Ayla Leonor, nata il 14 settembre 2014 e un figlio nato nel 2017 che spesso il modello e attore tende a mostrare sui propri profili social con foto e video super romantici.

A proposito di social network, Christopher attualmente può contare su circa 13 mila follower su Instagram. Siamo certi, però, che grazie a questa sua nuova avventura televisiva, al suo fisico scultoreo e alla sua bellezza che mixa i tratti italiani a quelli brasiliani, ben presto saprà conquistare nuovi fan.

Qui egli mostra momenti di quotidianità familiare mixata alle sue esperienze sui set dell’alta moda maschile e sulle passerelle. Foto e video unici in cui traspaiono non solo il suo stile ma anche tutto il suo charme da uomo della porta accanto che ti lascia senza fiato ogni qualvolta viene a chiederti il sale alla porta.

Non ci resta dunque che seguirlo in questa sua nuova avventura per scoprire come se la caverà in Honduras nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023.

