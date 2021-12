Cibo Supersonico: conosciamo la coppia di ragazze innamorate del cibo vegano e dell’ambiente

2 minuti di lettura

Si conoscono nel 2015, a Milano, “ci scegliamo da una foto profilo”, raccontano.

Sono Francesca Fariello e Chiara (detta Ciarina) Ratti, aka Cibo Supersonico.

Si conoscono…e subito si lasciano: o meglio Francesca parte pochi giorni dopo per l’India (“un viaggio che mi cambierà la vita”, commenta), ma mantengono i contatti grazie alle levataccie notturne di Ciarina per sentirsi al telefono, e al ritorno di Francesca in Italia sono oramai una coppia.

Oltre ad amarsi tra loro, hanno un’altra passione in comune: il rispetto per l’ambiente, per la natura e per gli animali.

Francesca, che di professione è una chef, inizia a studiare e ad approfondire la cucina vegana e la sua relazione con la sostenibilità in ogni declinazione.

Ciarina, l’esperta di social media, condivide sul loro profilo le considerazioni sul tema cibo e ambiente, ma mai le ricette, una scelta precisa per differenziarsi dai vari food blogger e mantenere un target più idealistico, che è però sempre corredato da immagini di vita e di lavoro quotidiane.

Anche di quelle più dolorose, come i problemi di salute che Francesca racconta senza filtri con grande coraggio e ironia.

Ed in breve è un successo: Cibo Supersonico è oggi un progetto legato alla cucina a domicilio ed alla formazione sulla sostenibilità a 360°.

Il loro percorso le porta anche ad affrontare la sostenibilità sul piano energetico, con il loro “mese ad impatto sotto zero”, terminato da poche settimane e che è stato raccontato anche dai maggiori media.

Le ragazze, grazie ad un pannello solare e a comportamenti responsabili, mostrano come tutti, attraverso scelte consapevoli, possiamo contribuire alla sostenibilità.

Se non con un pannello solare, attraverso la scelta di operatori attenti al Green ed ai diritti LGBTQ+ come Pulsee, partner del progetto.

Oltre a sostenere il progetto Casa Arcobaleno – la casa che ospita persone LGBTQ+ in difficoltà, in partnership con Spazio Aperto Servizi – grazie alla promozione #prideyear, Pulsee permette a tutti i suoi clienti di risparmiare, ricevere energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili e aiutare direttamente Casa Arcobaleno cui viene destinata direttamente una donazione per ogni attivazione luce & gas.