L’ultima galleria per talenti LGBTQ a Pechino: intervista al curatore

0:00 Ascolta l'articolo

Arte-Des si trovava al terzo piano del noto bar gay Destination in Chaoyang District, ed è stata una delle poche gallerie di Pechino dedicate all’esposizione di opere di artisti LGBTQ. Una delle pochissime a ospitare progetti che affrontano temi legati alla sessualità, all’identità e ai tabù percepiti nel clima fortemente conservatore della Cina.

Il club Destination è molto conosciuto dalla comunità gay di tutta la Cina ed è l’unico locale notturno gay di Pechino. Pierre Alivon artista e gallerista francese è stato parte integrante della costruzione della reputazione di Art-Des, si è occupato di trasformare Destination in uno spazio multiculturale su più piani: club, sport e danza, ristorante, bar, galleria d’arte, area salute e prevenzione.

La galleria è stata attiva per circa tre anni, per promuovere la diversità e i giovani talenti LGBT, ma purtroppo la pandemia di Covid ha messo fine allo spazio espositivo.

Pierre Alivon vive da otto anni in Cina, dove lavora occupandosi principalmente di progetti artistici ed eventi che organizza per provare a creare un collegamento tra i valori umanistici e la cultura cinese.

L’abbiamo incontrato per voi.

Come è nata Art Des e per quanto tempo hai lavorato per la galleria?

Il club Destination è molto conosciuto dalla comunità gay di tutta la Cina ed è l’unico locale notturno gay di Pechino. Ho incontrato il suo fondatore nel 2015, mi ha spiegato il suo progetto di trasformare Destination in uno spazio multiculturale su più piani: club, sport e danza, ristorante, bar, galleria d’arte, area salute e prevenzione. Mi ha raccontato la sua idea di farmi curare la galleria e di darmi “carta bianca”. Ho colto questa opportunità per promuovere la diversità, i giovani talenti LGBT e una migliore comprensione reciproca attraverso mostre incrociate tra artisti cinesi e stranieri. Ho organizzato molti eventi culturali in collaborazione con le ambasciate, come la mostra “Dia de los Muertos” con l’Ambasciata del Messico. Sono particolarmente orgoglioso di due mostre che hanno riscosso un grande successo: “Love is Love” e “Fraternity”, di cui ha parlato il New York Times nell’edizione del 21 gennaio 2021. La galleria è stata attiva per circa tre anni, ma purtroppo la pandemia di Covid ha messo fine all’avventura.

Arte LGBTQ in Cina, come avete proceduto per entrare in contatto con i talenti LGBT e gestire la possibile censura?

Per prima cosa mi sono affidato alla rete di Destination per incontrare gli artisti che mi hanno presentato le loro opere. Ho poi assunto uno studente assistente presso la CAFA, la Scuola di Belle Arti di Pechino, per facilitare la ricerca e lo scambio in lingua cinese, dato che la maggior parte degli artisti che ho incontrato non parlava una parola di inglese. Ho anche incontrato artisti LGBT attraverso un progetto quinquennale di oltre 400 ritratti in due serie di fotografie intitolate “Opera of Silence” e “Beijing Light”. Grazie a questo progetto, ho capito meglio come la famiglia sia un punto centrale per i cinesi.

Ogni giorno i cinesi mettono in campo molto coraggio e forza per mantenere la stabilità familiare. Nel curare le mostre in galleria, ho dovuto affrontare principalmente due difficoltà: convincere alcuni artisti ad accettare di partecipare alle mostre di Art- Des, perché non volevano presentarsi come LGBT, o moderare alcuni artisti che volevano esporre opere molto esplicite. In generale, volevo esporre opere di artisti LGBT che potessero essere apprezzate da qualsiasi pubblico, non caricature o opere provocatorie. In questo senso, non mi sono posto il problema della possibile censura. Non ho avuto pressioni in questo senso, ma la mia sensibilità è che non ho mai voluto fare una mostra di arte del pene, ma piuttosto di corpi muscolosi e sensualità maschile. Tuttavia la pornografia è chiaramente vietata in Cina.

Quali sono le maggiori difficoltà per gli artisti LGBTQ in Cina?

Mentre l’espressione artistica è incoraggiata dalle istituzioni cinesi, attraverso molte università d’arte o aree urbane sovvenzionate per gli artisti, non esiste un programma specifico a sostegno della popolazione LGBT. Credo che la società sia ancora piuttosto conservatrice, ma finché l’armonia viene rispettata, non ci sono problemi in Cina, dato che l’omosessualità è legale. Quindi in Cina non vedrete una campagna pubblicitaria di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili rivolta alla comunità gay, come invece avviene in Europa. Un artista LGBT non avrà difficoltà a sviluppare la sua arte, non incontrerà ostacoli particolari, ma non sono sicuro che possa dichiararsi apertamente come artista LGBT.

Devo dire che sarebbe abbastanza accettato nelle grandi città, dove le espressioni artistiche multiculturali, comprese quelle LGBT, sono più frequenti. Gli artisti LGBT esprimono la loro arte con un doppio significato soggetto all’interpretazione di ciascuno. La comunità LGBT riconoscerebbe i riferimenti multiculturali e la sottigliezza dell’artista. Gli spettatori cinesi delle mostre non hanno tutti i riferimenti per capire o immaginare ciò che l’artista LGBT vuole esprimere.

Qual è il legame tra il mondo dell’arte LGBTQ e la cultura cinese?

Gli artisti LGBTQ in Cina integrano pienamente la cultura cinese nelle loro creazioni, come ho potuto constatare ad Art-Des durante il processo di selezione delle opere. Alcuni artisti sono totalmente impegnati nella creazione di opere d’arte legate alla Cina, senza alcun riferimento alla cultura occidentale. Il messaggio degli artisti è l’armonia, il rispetto e la tolleranza, che sono alla base del buddismo, del taoismo e del confucianesimo. Anche la natura è un legame culturale molto importante, poiché i cinesi sono molto legati alla natura.

Chi sono gli artisti LGBTQ cinesi più famosi e che impatto hanno nella comunità?

Non conosco personalmente nessun artista cinese che si presenti ufficialmente come LGBTQ. La sua domanda è interessante, gli artisti che conosco esistono grazie al loro talento artistico, non necessariamente per la loro identità LGBT perché non la dichiarano, è solo un percorso che indica la direzione.

Esistono ancora censure nell’arte LGBTQ?

Che io sappia, non c’è censura nel lavoro artistico LGBTQ. Tuttavia, la pornografia è chiaramente vietata. Ci sono molte applicazioni cinesi popolari come “The Little Red Book” che mostrano immagini di coppie LGBT, il che dimostra che le persone LGBT non sono censurate.

A quale artista cinese è particolarmente affezionato?

Vi presenterò due artisti che mi piacciono molto e che ammiro per le loro opere: Gao Jianxiang 高建翔 e 林金福 Jeff Lin.

Gao Jianxiang, scultore e pittore, ha realizzato una serie di sculture che mostrano i sentimenti universali dell’amore tra individui. Queste sculture sono chiare ed esplicite nella loro rappresentazione e forza. Le opere di Gao Jianxiang sono molto spirituali e piene di movimento, con una certa varietà di forme e strutture. Ciò che distingue le sue sculture sono le tecniche uniche e le riprese interessanti.

Jeff Lin è un pittore che realizza ritratti di nudi in dipinti a olio. Le opere di Jeff Lin sono piene di romanticismo. Immergendosi nell’immaginazione di Jeff Lin, lo spettatore viene immediatamente trascinato in un mondo di pura esperienza, pieno di emozioni profonde. Ha un eccellente senso dei colori e della composizione e i suoi dipinti sono pieni di texture.

Gao Jianxiang e Jeff Lin sono artisti di grande talento che meritano un riconoscimento. Le loro opere mostrano una certa purezza di sentimenti.

http://www.memoriesoftheworld.fr/

https://www.instagram.com/pierre_alivon/

© Riproduzione Riservata